KONSİAD Konya Şubesi, Mıhoğlugil başkanlığında ilk toplantısını yaptı

KONYA (AA) - Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) Konya Şubesi, yeni başkan Mehmet Hasip Mıhoğlugil başkanlığında ilk kez bir araya geldi.

Mıhoğlugil ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla KONSİAD Konya Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıda derneğin faaliyetlerine ilişkin istişareler yapıldı.

Mıhoğlugil, KONSİAD'ı daha da ileri taşımak için gayret içerisinde olacaklarını belirterek, "KONSİAD Konya Şube Başkanlığı görevinin bana tebliğ edilmesi ve duyulan teveccüh beni oldukça mutlu etti. Şehrimize ve ülkemize katkı sağlamak için dernek üyelerimizle birlikte var gücümüzle mücadele içerisinde olacağız. Yeni dönemde güzel projeler üretecek ve derneğimizi hep daha ileri taşıma düsturu ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.