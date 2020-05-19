Konserveden zehirlendiği düşünülen çiftten koca öldü, eşi hayata tutundu
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Konserveden zehirlendiği düşünülen çiftten koca öldü, eşi hayata tutundu

ZONGULDAK'ta, geçen kasım ayında, ev yapımı konserveden yedikten sonra zehirlenen ve yoğun bakıma alınan çiftten Ramazan Yıldız (55), yoğun bakımda 170 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Konserveden zehirlendiği düşünülen çiftten koca öldü, eşi hayata tutundu
19.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:27

ZONGULDAK'ta, geçen kasım ayında, ev yapımı konserveden yedikten sonra zehirlenen ve yoğun bakıma alınan çiftten Ramazan Yıldız (55), yoğun bakımda 170 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Eşi Zuhriye Yıldız (54) ise tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, evine gönderildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Zuhriye-Ramazan Yıldız çifti, geçen yıl 28 Kasım günü, akşam yemeğinde, konserve kavonozu içindeki ev yapımı turşuyu yedi. Rahatsızlanan çiftten ilk olarak Ramazan Yıldız, bir gün sonra da eşi Zuhriye Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız çifti, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan çiftin evindeki konserveden alınan örneklerde yapılan inceleme sonunda, 'clostridium botulinum' bakterisinin zehirlenmeye neden olmuş olabileceği saptandı.  Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden gönderileyn 'clostridium botulinum' bakterisine karşı antitoksinler enjekte edilen Yıldız çifti için doktorlar ve sağlık personeli seferber oldu.  Bilinçleri kapalı ve solunum cihazına bağlı olan çiftten, Zuhriye Yıldız, 4'üncü ayın sonunda tedaviye cevap verdi. Zuhriye Yıldız daha sonra uygulanan fizik tedavi ile sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Tedavisi devam eden Ramazan Yıldız ise koronavirüs salgını nedeniyle Ereğli ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi. Ramazan Yıldız, 170 gün süren yaşam mücadelesini 14 Nisan günü kaybetti. Ramazan Yıldız'ın cenazesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sadece aile bireylerinin kaldığını cenaze namazı sonrası köyünde toprağa verildi.  Çocuklarıyla birlikte yaşayan Zuhriye Yıldız, yaşadığı olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. TEST SONUCUNDA ZEHİRLİ BAKTERİYE RASTLANMADI Sağlık Bakanlığı'nca evdeki konserve ve diğer yiyeceklerden alınan numunelerle yapılan testte ise 'clostridium botulinum' bakterisine rastlanmadı. Ancak çiftin yiyecekte zehirli toksinin bulunduğu kısmı yemiş olabilecekleri, yiyeceğin diğer kısımlarında bu toksin bulunmadığı için raporda çıkmamasının normal olduğu belirtildi. 'BİR ŞEY OLDU AMA NE OLDU BİLEMİYORUZ' Kayıkçılar Köyü Muhtarı Mehmet Durguncu, Ramazan Yıldız'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Durguncu, şöyle dedi:  

"Ramazan Yıldız ve eşi vahim bir olay sonucu zehirlenmeden dolayı tedavi gördüler. Ramazan Yıldız vefat etti. Eşi evinde. Üzücü bir durum. İyi bir ailemiz. Allah rahmet eylesin. Geride kalan eşine acil şifalar diliyorum. İlk defa köyümüzde böyle bir şey oldu. Biz de tedirgin olduk. İnsanların kendi yemeklerinde zehirlenmesi çok normal değil. Bir şey oldu ama ne oldu bilemiyoruz. İyi bir aile ve iyi bir insandı." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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