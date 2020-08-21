Konserve şişelerinde sentetik uyuşturucu bulundu
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Konserve şişelerinde sentetik uyuşturucu bulundu

Bitlis'te bir otomobildeki konserve şişelerinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Konserve şişelerinde sentetik uyuşturucu bulundu
21.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:54

Bitlis'te bir otomobildeki konserve şişelerinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince dün il merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Yapılan aramada otomobildeki konserve şişelerinde 8 parça halinde 4 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki N.Y, H.A, M.D, S.A. ve M.Ş.A. gözaltına alındı.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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