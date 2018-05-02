Konservatuvara Esev'de Hazırlanıyorlar

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)'nin, devlet konservatuvarlarının müzik bölümü sınavlarına ve sanat camiasına hazırlamak amacıyla açtığı "Konservatuvara Hazırlık Kursu"nda eğitimler başlıyor. Esenler'in sanata açılan kapısı ESEV'in deneyimli eğitmeni Türk Halk Müziği Sanatçısı Erdal Şahin'in eğitim vereceği "Konservatuvara Hazırlık Kursu" için öğrenci seçmeleri tamamlandı. 2018 yılında üniversitelerin devlet konservatuvarları bölümlerinin yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenci adaylarının katıldığı hazırlık kursu için sınavla ve mülakat ile seçmeler yapıldı. Elemeler sonucunda İstanbul'un çeşitli yerlerinden müracaat eden 21 öğrenci eğitim almaya hak kazandı.

MÜZİĞE DAİR HER ŞEYİ ÖĞRENECEKLER

Önümüzdeki günlerde başlayacak ve Eylül ayına kadar devam edecek kurs çalışmalarında öğrenci adayları, "Temel Müzik İşitme Yöntemleri", "Melodi Duyum ve Algılama", "Ritimsel Algı", "Repertuar", "Ses Eğitimi ve Tekniği", "Armonik Duyum ve Algılama" eğitimlerine katılacaklar. Yetenek sınavlarına nasıl hazırlanacaklarını da öğrenecek olan öğrenciler, ücretsiz eğitimlerden yararlanacak. Eğitimler haftanın iki günü verilecek.