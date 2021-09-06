Konservatuvar yetenek sınavları yapıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın yetenek sınavları hafta sonunda gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın yetenek sınavları hafta sonunda gerçekleştirildi. 7 bölüm ve 27 sanat dalında yapılan yetenek sınavları, Büyükşehir Belediye Konservatuvarının dört ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak düzenlendi. Sınavlara 5 ile 56 yaş arasında 892 kişi katıldı. Sınav sonuçları 8 Eylül Çarşamba günü, www. kocaeli. bel. tr adresinden açıklanacak.
4 AYRI MERKEZDE YAPILDI
Her yıl yetenek sınavı ile bünyesine öğrenci kabul eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi yetenek sınavları geçtiğimiz hafta sonunda yapıldı. Yetenek sınavları Büyükşehir Belediye Konservatuarının dört ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Müzik branşının sınavları Leyla Atakan Kültür Merkezi içindeki Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nde, Güzel Sanatlar branşlarının sınavları Anıt Park içindeki Sanat Atölyesi'nde, bale bölümünün sınavları SDKM'de, geleneksel sanatların sınavları ise Seka Kültür Alanı içindeki Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi'nde yapıldı.
5-56 YAŞ ARASINDA 892 KİŞİ
7 bölüm ve 27 sanat dalında yapılan yetenek sınavlarına 5 ile 56 yaş arasında 892 kişi katıldı. Sınava katılanlar, kentin tartışmasız en önemli sanat eğitim kurumu olan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olabilmek için ter döktü.
SANATÇI ADAYLARININ SINAV HEYECANI
Öğrenciler, sınav giriş belgelerini yetkililere göstererek sınav salonlarına alındı.
Müzik branşı sınavlarında adayların müzik duyum yetenekleri üzerinde durulurken, bale braşında fiziksel uygunluk, esneklik, hareket algısı ve müzikal duruşa bakıldı. Güzel sanatlar bölümlerinin sınavlarında, verilen kompozisyonun kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı istenirken, geleneksel sanatlar sınavında ise bir ya da üç parçadan oluşan objelerin kağıt üzerine kara kalem aktarımına bakıldı.
UZMAN AKADEMİSYENLER KOMİSYONLARDA
Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavlarının sınavları için 14 komisyon oluşturuldu. Sınav komisyonlarında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan ve alanlarında uzman akademisyenler görev aldı. Sınavda toplam 48 eğitmen görev yaptı.
SONUÇLAR 8 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
Yetenek Sınavı'nın sonuçları 8 Eylül Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi web sayfası www. kocaeli. bel. tr adresinden duyurulacak. Yetenek sınavını kazanan öğrenciler, 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde kayıt yaptıracak. Kayıt yaptırmayan öğrencilerin hakları yedek öğrencilere geçecek. Konservatuvarda 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 13 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
BAŞVURULAR ONLİNE YAPILDI
Öte yandan, pandemi nedeniyle bu yılki konservatuvar yetenek sınavlarının başvuruları online olarak yapıldı. Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ebelediye. kocaeli. bel. tr adresi üzerinden gerçekleştirdi.
İLGİ YOĞUN OLDU
Her yıl oldu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediye Konservatuvarının yetenek sınavlarına ilgi yoğun oldu. Çok sayıda vatandaş Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olabilmek için yetenek sınavları için başvuru yaptı.
7 BÖLÜM 27 SANAT DALI
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında, Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale olmak üzere 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında, iki ile dört yıl arasında sanat eğitimi veriliyor.
BÖLÜMLERİN SANAT DALLARI
Bölümlerin sanat dalları ile yaş aralıkları ve eğitim süreleri ise şöyle:
BÖLÜM/ SANAT DALI
Eğitim Süresi
Yaş Aralığı
1
BATI MÜZİĞİ
1
Ses Eğitimi
3 yıl
18-29
2
Piyano
3 yıl
7-9
3
Elektro Gitar
3 yıl
9-18
4
Klasik Gitar
3 yıl
9-14
5
Keman
3 yıl
8-16
6
Klarnet
3 yıl
9-26
7
Çello
3 yıl
10-30
8
Flüt
3 yıl
9-26
2
TÜRK SANAT MÜZİĞİ
9
Ses Eğitimi
3 yıl
18-29
10
Keman
3 yıl
15-51
11
Ud
3 yıl
15-51
12
Ney
3 yıl
15-51
13
Kanun
3 yıl
15-51
14
Klasik Kemençe
3 yıl
15-51
3
TÜRK HALK MÜZİĞİ
15
Ses Eğitimi
3 yıl
18-29
16
Bağlama
3 yıl
10-31
4
17
TÜRK DİN MUSİKİSİ
2 yıl
17-36
5
GÜZEL SANATLAR
18
Çocuk Resim
2 yıl
9-16
19
Yetişkin Resim
3 yıl
17-56
20
Seramik
3 yıl
17-56
21
Çini
3 yıl
17-56
6
GELENEKSEL SANATLAR
22
Hat
4 yıl
17-56
23
Tezhip
3 yıl
17-56
24
Minyatür
3 yıl
17-56
25
Katı
3 yıl
17-56
26
Ebru
3 yıl
17- 56
7
27
BALE
4 yıl
5-8
Kaynak: Habermetre