Konservatuvar yetenek sınavları yapıldı
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Konservatuvar yetenek sınavları yapıldı

Konservatuvar yetenek sınavları yapıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın yetenek sınavları hafta sonunda gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın yetenek sınavları hafta sonunda gerçekleştirildi. 7 bölüm ve 27 sanat dalında yapılan yetenek sınavları, Büyükşehir Belediye Konservatuvarının dört ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak düzenlendi. Sınavlara 5 ile 56 yaş arasında 892 kişi katıldı. Sınav sonuçları 8 Eylül Çarşamba günü, www. kocaeli. bel. tr adresinden açıklanacak.

4 AYRI MERKEZDE YAPILDI

Her yıl yetenek sınavı ile bünyesine öğrenci kabul eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi yetenek sınavları geçtiğimiz hafta sonunda yapıldı. Yetenek sınavları Büyükşehir Belediye Konservatuarının dört ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Müzik branşının sınavları Leyla Atakan Kültür Merkezi içindeki Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nde, Güzel Sanatlar branşlarının sınavları Anıt Park içindeki Sanat Atölyesi'nde, bale bölümünün sınavları SDKM'de, geleneksel sanatların sınavları ise Seka Kültür Alanı içindeki Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

5-56 YAŞ ARASINDA 892 KİŞİ

7 bölüm ve 27 sanat dalında yapılan yetenek sınavlarına 5 ile 56 yaş arasında 892 kişi katıldı. Sınava katılanlar, kentin tartışmasız en önemli sanat eğitim kurumu olan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olabilmek için ter döktü.

SANATÇI ADAYLARININ SINAV HEYECANI

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini yetkililere göstererek sınav salonlarına alındı.

Müzik branşı sınavlarında adayların müzik duyum yetenekleri üzerinde durulurken, bale braşında fiziksel uygunluk, esneklik, hareket algısı ve müzikal duruşa bakıldı. Güzel sanatlar bölümlerinin sınavlarında, verilen kompozisyonun kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı istenirken, geleneksel sanatlar sınavında ise bir ya da üç parçadan oluşan objelerin kağıt üzerine kara kalem aktarımına bakıldı.

UZMAN AKADEMİSYENLER KOMİSYONLARDA

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavlarının sınavları için 14 komisyon oluşturuldu. Sınav komisyonlarında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan ve alanlarında uzman akademisyenler görev aldı. Sınavda toplam 48 eğitmen görev yaptı.

SONUÇLAR 8 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Yetenek Sınavı'nın sonuçları 8 Eylül Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi web sayfası www. kocaeli. bel. tr adresinden duyurulacak. Yetenek sınavını kazanan öğrenciler, 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde kayıt yaptıracak. Kayıt yaptırmayan öğrencilerin hakları yedek öğrencilere geçecek. Konservatuvarda 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 13 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILDI

Öte yandan, pandemi nedeniyle bu yılki konservatuvar yetenek sınavlarının başvuruları online olarak yapıldı. Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ebelediye. kocaeli. bel. tr adresi üzerinden gerçekleştirdi.

İLGİ YOĞUN OLDU

Her yıl oldu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediye Konservatuvarının yetenek sınavlarına ilgi yoğun oldu. Çok sayıda vatandaş Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olabilmek için yetenek sınavları için başvuru yaptı.

7 BÖLÜM 27 SANAT DALI

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında, Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale olmak üzere 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında, iki ile dört yıl arasında sanat eğitimi veriliyor.

BÖLÜMLERİN SANAT DALLARI

Bölümlerin sanat dalları ile yaş aralıkları ve eğitim süreleri ise şöyle:

BÖLÜM/ SANAT DALI

Eğitim Süresi

Yaş Aralığı

1

BATI MÜZİĞİ

1

Ses Eğitimi

3 yıl

18-29

2

Piyano

3 yıl

7-9

3

Elektro Gitar

3 yıl

9-18

4

Klasik Gitar

3 yıl

9-14

5

Keman

3 yıl

8-16

6

Klarnet

3 yıl

9-26

7

Çello

3 yıl

10-30

8

Flüt

3 yıl

9-26

2

TÜRK SANAT MÜZİĞİ

9

Ses Eğitimi

3 yıl

18-29

10

Keman

3 yıl

15-51

11

Ud

3 yıl

15-51

12

Ney

3 yıl

15-51

13

Kanun

3 yıl

15-51

14

Klasik Kemençe

3 yıl

15-51

3

TÜRK HALK MÜZİĞİ

15

Ses Eğitimi

3 yıl

18-29

16

Bağlama

3 yıl

10-31

4

17

TÜRK DİN MUSİKİSİ

2 yıl

17-36

5

GÜZEL SANATLAR

18

Çocuk Resim

2 yıl

9-16

19

Yetişkin Resim

3 yıl

17-56

20

Seramik

3 yıl

17-56

21

Çini

3 yıl

17-56

6

GELENEKSEL SANATLAR

22

Hat

4 yıl

17-56

23

Tezhip

3 yıl

17-56

24

Minyatür

3 yıl

17-56

25

Katı

3 yıl

17-56

26

Ebru

3 yıl

17- 56

7

27

BALE

4 yıl

5-8

Kaynak: Habermetre

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