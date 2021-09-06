Konservatuvar yetenek sınavları yapıldı
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Konservatuvar yetenek sınavları yapıldı

Konservatuvar yetenek sınavları yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarında 7 bölüm ve 27 sanat dalında yapılan yetenek sınavlarına 5 ile 56 yaş arasında 892 kişi katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarında 7 bölüm ve 27 sanat dalında yapılan yetenek sınavlarına 5 ile 56 yaş arasında 892 kişi katıldı.

Her yıl yetenek sınavı ile bünyesine öğrenci kabul eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi yetenek sınavları geçtiğimiz hafta sonunda yapıldı. Yetenek sınavları Büyükşehir Belediye Konservatuarının dört ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Müzik branşının sınavları Leyla Atakan Kültür Merkezi içindeki Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nde, güzel sanatlar branşlarının sınavları Anıt Park içindeki sanat atölyesinde, bale bölümünün sınavları SDKM'de, geleneksel sanatların sınavları ise Seka Kültür Alanı içindeki Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi'nde yapıldı. 7 bölüm ve 27 sanat dalında yapılan yetenek sınavlarına, 5 ile 56 yaş arasında 892 kişi katıldı.

Sınav heyecanı

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini yetkililere göstererek sınav salonlarına alındı. Müzik branşı sınavlarında adayların müzik duyum yetenekleri üzerinde durulurken, bale branşında fiziksel uygunluk, esneklik, hareket algısı ve müzikal duruşa bakıldı. Güzel sanatlar bölümlerinin sınavlarında, verilen kompozisyonun kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı istenirken, geleneksel sanatlar sınavında ise bir ya da üç parçadan oluşan objelerin kağıt üzerine kara kalem aktarımına bakıldı. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavlarının sınavları için 14 komisyon oluşturuldu. Sınav komisyonlarında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan ve alanlarında uzman akademisyenler görev aldı. Sınavda toplam 48 eğitmen görev yaptı. Yetenek Sınavı'nın sonuçları 8 Eylül Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi web sayfası www.kocaeli.bel.tr adresinden duyurulacak. Yetenek sınavını kazanan öğrenciler, 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde kayıt yaptıracak. Kayıt yaptırmayan öğrencilerin hakları yedek öğrencilere geçecek. Konservatuvarda 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 13 Eylül Pazartesi günü başlayacak. - KOCAELİ

Konservatuvar yetenek sınavları yapıldı
Konservatuvar yetenek sınavları yapıldı
Konservatuvar yetenek sınavları yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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