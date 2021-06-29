Konservatuvar Öğrencilerinden Klasik Müzik Ziyafeti

Konservatuvar öğrencilerinden klasik müzik ziyafetiKaraalioğlu Kent Yaşam Parkı'nda klasik müzik konser veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Enstrüman Eğitimi Bölümü öğrencileri, performansları ile tam not aldı.

Konservatuvar öğrencilerinden klasik müzik ziyafeti

Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı'nda klasik müzik konser veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Enstrüman Eğitimi Bölümü öğrencileri, performansları ile tam not aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuar Enstrüman Eğitimi Bölümü öğrencileri yılsonu konseri düzenledi. Karaalioğlu Kent Parkı'nda gerçekleştirilen konser ilgiyle karşılandı. Öğrenciler, performansları ile büyük beğeni topladı. İzleyenlere klasik müzik ziyafeti çeken Enstrüman Bölümü Öğrencileri alkış aldı.

KLASİK MÜZİKLERLE SAHNE ALDILAR

Konservatuar öğrencilerinden Sezanur Ergün Beethoven'in bestelediği "F. Sonatina", Yasemin Oğur Tarrega'nın bestelediği "Capricco Arabe" Dilek Osmanlı Muhtarov'un bestelediği "Etud Fantaziya" Salih Şentürk Karaev'in bestelediği "D Scarlatti Sonat K466 F moll" Çağan Akbaş F. Liszt'in bestelediği "Hungarian Rhapsody N. 17" eserlerini başarıyla yorumladı.

ELİF EROĞLU'NDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Polonya'da düzenlenen Instrumental Performance Yarışması'nda 1'inci olan Elif Eroğlu "Uzun zamandır pandemi nedeniyle müzisyenler konser veremiyor. Bu yüzden bugün burada olmaktan çok mutluyum. Bize destek olan Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi.

Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Doç. Dr. Önder Bilgin ve Kültür Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Okan Yavuz tarafından konser veren öğrencilere ve öğretmenlerine hediyeler verildi.

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Kaynak: Habermetre