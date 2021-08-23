Konservatuvar kursları için ön kayıtlar başladı

Konservatuvar kursları için ön kayıtlar başladıAntalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda, 2021-2022 dönemi Eğitim Bölümleri ve Enstrüman Kursları için online ön kayıtlar 23 Ağustos Pazartesi günü başladı.

Konservatuvar kursları için ön kayıtlar başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda, 2021-2022 dönemi Eğitim Bölümleri ve Enstrüman Kursları için online ön kayıtlar 23 Ağustos Pazartesi günü başladı. Ön kayıtlar www. antalya. bel. tr adresinden yapılacak.

Sanatın pek çok dalında akademik düzeyde eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda, 2021-2022 eğitim dönemi için Eğitim Bölümleri ve Enstrüman Kursları için kayıtlar başladı. Ön kayıtlar 23 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında www. antalya. bel. tr adresinden online olarak yapılabilecek.

KURSLARDA YAŞ ARALIĞI

Eğitim Bölümlerinde yer alan Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tiyatro, Ses ve Şan Eğitimi, Halk Oyunları kurslarına 15- 35, Enstrüman Eğitimi kursuna ise 10-35 yaş aralığındaki vatandaşlar başvurabilecek. Piyano, gitar, keman, viyolonsel, mandolin, bağlama, yan flüt, ud, kanun ve ritim branşlarının yer aldığı Enstrüman Kurslarına ise 7-35 yaş arası vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

İCRA HEYETLERİ VE KORO KAYITLARI 1 EYLÜL'DE

Türk Sanat Müziği İcra Heyeti, Türk Halk Müziği İcra Heyeti, Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, Tasavvuf Müziği Topluluğu, Gençlik Korosu için ön kayıtlar ise 1-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Ön kayıt işlemlerini tamamlayan vatandaşlarla, belirttikleri telefon numarasından iletişime geçilip, yetenek sınavı tarihi ve saati ile ilgili bilgilendirme yapılacak. Vatandaşlar, ayrıntılı bilgi için 0 (242) 248 83 66 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Kaynak: Habermetre