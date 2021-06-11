Konservatuvar Elektrik Gitar Bölümü öğrencilerinden yıl sonu konseri
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Konservatuvar Elektrik Gitar Bölümü öğrencilerinden yıl sonu konseri

Konservatuvar Elektrik Gitar Bölümü öğrencilerinden yıl sonu konseri
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Yıl sonu konseri, Pandemi nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden Pazar günü yayınlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Elektrik Gitar Bölümü öğrencileri yıl sonu konseri düzenleyecek. Konserde Elektrik Gitar Bölümü'nde eğitim gören lisans seviyesindeki öğrenciler performanslarını sergileyecek. Yıl sonu konseri Pandemi nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden izlenecek. 13 Haziran Pazar günü yayınlanacak konser 14.00'de başlayacak.

JAZZ STANDARTLARI SESLENDİRİLECEK

Konserde Elektrik Gitar Bölümü'nde eğitim gören Barış Bölükbaş, Barış Çetinkaya ve Reyhan Toy, Jazz standartlarının yanı sıra elektrik gitar için yazılmış modern eserler seslendirecek. Öğrencilere bölüm eğitmeni Sencer Özbay da son eserde eşlik edecek.

Kaynak: Bültenler

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