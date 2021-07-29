KONSERVATUARIMIZDA EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Belediye Konservatuarında eğitimler büyük bir keyifle devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Belediye Konservatuarında eğitimler büyük bir keyifle devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki Belediye Konservatuarı 2021 yaz dönemi kurslarına ara vermeden devam ediyor.

Eğitimler hakkında bilgi veren yetkililerimiz, "Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından keman, gitar, bağlama, piyano, ney, resim ve tiyatro gibi bölümlerimiz yoğun ilgi görüyor ve büyük bir keyifle devam ediyor. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimize katılım belgesi takdim edeceğiz" diye konuştu.

Farklı kurslarda eğitim gören kursiyerler ise böyle bir imkan sunulmasından dolayı Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Habermetre