Konservatuar öğrencilerinden mezuniyet oyunu

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri, pandemi dolayısıyla sergileyemediği mezuniyet oyunuyla 28 Kasım Pazar günü, Yıldız Kenter Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Sanatın pek çok dalında akademik düzeyde hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi alan öğrenciler sahnede yeteneklerini sergileyecek. Birbirinden değerli isimlerden ders alan konservatuarın tiyatro bölümü öğrencileri Rus Yazar Anton Çehov'un üç kısa oyununu bir araya getiren "Çok Yaşa Çehov"u sahneleyecek.

ÜCRETSİZ SAHNELENECEK

Yönetmenler Deniz Büyükuysal Lişesivdin ve Deniz Yılmaz Karaoğlu tarafından bir tablo gibi işlenen oyunun sanat danışmanlığını Gözlem Kurt yaptı. Cihan Şarlak, Habibe Saçlı, Hale Koyun, Osman Demir ve Ömer Baysar'ın rol aldığı oyun Yıldız Kenter Sahnesi'nde 28 Kasım Pazar günü saat 20. 30'da ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak.

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