Konserleri Bir Bir İptal Edilen Mustafa Ceceli, Hakkında Çıkan Haberlerle İlgili Dinleyicilerine Dert Yandı

Eski eşi Sinem Gedik'in İntizar ile olan eşcinsel ilişki görüntülerini velayet davası dosyasına koyan ve basına sızdırdığı iddia edilen Mustafa Ceceli toplumun büyük bir kısmından tepki almıştı. Sanat dünyası ve halktan tepki toplayan Ceceli'in belediyeler tarafından da konserleri iptal edilmişti.

"İFTİRA ATIYORSAN BUNUN ALTINDAN KALKAMAZSIN"

Mustafa Ceceli önceki akşam Antalya'da verdiği konserinde kendisiyle ilgili gündemde yer alan haberlere yanıt verdi. Ceceli sahnede, "Eğer gerçekten inanıyorsan, size İslam'ın şartının 5 değil 25 olduğunu da iddia etsen ona inanırsın. İftara atıyorsan bunun altından kalkamazsın. Biz çocuklarımıza da bunu öğrettik. Hakkımda hiçbir bilgi sahibi olmadığınız konuda da konuşmamanız gerekir. " sözleriyle de kendisini dinlemeye gelenlere ayrıca teşekkür etti.