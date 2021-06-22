Konserler açıldı mı? Konserler ne zaman başlıyor 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği kabine kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle uzun bir süredir konserler yapılamıyor. Müzisyenler ve müzikseverler, son yapılan kabine toplantısı sonrası konserler ne zaman başlıyor sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, Konserler açıldı mı? Konserler ne zaman başlıyor 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği kabine kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle uzun bir süredir konserler yapılamıyor. Müzisyenler ve müzikseverler, son yapılan kabine toplantısı sonrası konserler ne zaman başlıyor sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, Konserler açıldı mı? Konserler ne zaman başlıyor 2021? İşte detaylar haberimizde…

KONSERLER AÇILDI MI?

Kabine'de görüşülen konular neticesinde alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.'' sözlerine yer verdi.

KONSERLER BAŞLIYOR MU?

1 Temmuz itibariyle konserlerin başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak resmi açıklama ise bu akşam İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile yapılacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL