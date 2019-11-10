Konserine geç başlayan Madonna, hayranı ile mahkemelik oldu
Konserlerine geç başlama alışkanlığı Madonna'yı hayranları ile mahkemelik etti
Dünyaca ünlü Amerikalı pop müzik sanatçısı Madonna'nın konserlerine sürekli geç başlaması bir hayranlarının sabrını taşırdı.
Sanatçının "Madame X Tour" turnesi kapsamında 17 Aralık'ta vereceği konserin, biletlerin tükenmesinden iki saat sonraya alınması Nate Hollander adlı bilet sahibinin Madonna'yı ve turne organizatörlerini dava etmesi ile sonuçlandı. Euronews.com'da Görüntüle