KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
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KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da düzenlenen konserden geriye çevreye bırakılan çöpler kaldı.

SAMSUN'da düzenlenen konserden geriye çevreye bırakılan çöpler kaldı.

Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Kent Meydanı'nda dün akşam rap şarkıcılarının sahneye çıktığı konser düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserden geriye alanda çöp yığınları kaldı. Plastik, cam ve metal atıklarının bir kısmı vatandaşlar tarafından toplandı. Belediye görevlileri de alanı sabah saatlerinde temizledi.

KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI
KONSERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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