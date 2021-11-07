Konserden konsere koşuyor

Konserden konsere koşuyor. Pandemi sürecindeki yasakların hafifletilmesiyle konserden konsere koşan başarılı şarkıcı Emre Kaya, 4 günde 4 konser vererek yine bir ilke imza attı.

İstanbul'dan ekibiyle beraber yola çıkarak; Antalya, Finike, Niğde ve Sakarya'da 4 günde 4 konsere imza atan Emre Kaya, aracıyla 3.100 kilometre yol kat etti. 4 konserinde 80 bini aşkın izleyiciye de ulaşan Emre Kaya, kendisini dinlemeye gelenlerin kulaklarının pasını sildi. Kaya, "Değil 4 günde 4 konser, 40 günde 40 konser versem de of demem. Bunlar tatlı yorgunluklar. İnsanların gözlerindeki o mutluluğu görmem, onlarla beraber şarkılar söylüyor olmam beni mutlu ediyor. "dedi. Çıkarmış olduğu son şarkı 'Tebessüm' ile de müzik listelerini alt üst eden Emre Kaya, 'Şarkının kısa süre de bu kadar beğenileceğini düşünüyormuydunuz?' sorusu üzerine ise; "İnandığım bir parçaydı. Konserlerimde benden çok sevenlerimin hep bir ağızdan bu şarkıyı söylüyor olması beni çok mutlu ediyor. Radyolarda en çok çalınan şarkıların başında geliyor. Daha ne diyebilirim ki." dedi.

Kaynak: Snob Magazin