Konserde sürpriz evlilik teklifi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konserde sürpriz evlilik teklifi

Konserde sürpriz evlilik teklifi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta sonu düzenlenen Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali unutulmaz konserlerle son buldu.

Sapanca Gölü kenarındaki Seka Kamp Alanı'nda düzenlenen konserlerde gençler doyasıya eğlendi. Kocaeli'nin doğal güzelliklerinin gençlere anlatıldığı etkinlikte sürpriz evlilik teklifi ise Festival'de konsere damga vurdu.

'EVET' CEVABI COŞTURDU

CanbayWolker ile Eypio sahne değişimi arasında seyirciler arasında oturan Ramazan adlı genç, arkadaşı Rümeysa ile birlikte sahneye çıkarak yüzlerce kişinin önünde evlenme teklifinde bulundu. Teklifi eden Ramazan ise aldığı 'Evet' cevabıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Konser alanında bulunan yüzlerce kişi 'Evet' cevabını uzun süre alkışlayarak çifti tebrik etti. Genç çiftin mutluluğunu konserde bulunan arkadaşları da tebrik ederken, konser daha sonra kaldığı yerden devam etti.

CAN&WOLKER VE EYPİO KONSERİ

Öte yandan Fesivial kapsamında iki saat süren konserde Can&Wolker ve Eypio seslendirdikleri şarkılarla katılımcıları bir yandan coştururken, bir yandan da doğada müziğin ritmine ortak olmalarını sağladı.

Kaynak: Bültenler

30 bin fitte hostese sürpriz evlilik teklifi! 'Evet' deyince alkış tufanı koptu
30 bin fitte hostese sürpriz evlilik teklifi! "Evet" deyince alkış tufanı koptu
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde dövdü
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde dövdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Şevval Şahin Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konserde sürpriz evlilik teklifi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:26:10. #1.16#

title