Ece Seçkin'in Gazze Hassasiyeti! Gözyaşları İçinde Sahneden İndi
Uşak Belediyesi'nin düzenlediği Ece Seçkin konseri milli yas nedeniyle iptal edildi. İptal haberinden önce sahneye çıkan şarkıcı, vatandaşların tekbir ve birlik beraberlik sloganlarından dolayı ağlayarak sahneden indi.
Gazze'de yaşanan katliamdan dolayı tüm Türkiye'de tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından açıklanan 3 günlük milli yas ilanıyla Uşak'taki Ece Seçkin konseri iptal edildi.
TEKBİRLER YÜKSELDİ
Alanda bulunan on binlerce Uşaklı "Kahrolsun İsrail", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla Filistin halkının yanında oldu. Tekbirler getirildi, birlik ve beraberlik mesajı verildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHNEDEN İNDİ
Durum karşısında üzüntüsünü dile getiren sanatçı Ece Seçkin de gözyaşları içerisinde sahneden ayrıldı ve İsrail askerinin çirkin saldırısını kınadığını belirtti.
YORUMLAR (37)
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Filistinlilerde suriyelilerde bu ülkenin vatandaşı. . uğradıkları her katliam için milli yas ilan edilmelidir. . bir buçuk milyarlık islam ummeti tek bir millettir. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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paraya ağlamış hem bize ne israil filistin savaşından.23 arap devleti düşünsün bize neeeeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Nerdesiniz sözde Müslüman devletler topluluğu. . . bundan DAHA BÜYÜK ACI OLUR MU ? Bakın sadece Türkün sesi çıkıyor. . . evet evet o arkadan hancerlediğiniz ve hale devam ettiğiniz türkün sesi çıkıyor artık adam olunda uyanınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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arakan, filistin , kudus kerkük , suriye tüm müslümanların tek umudusun sen TÜRKİYECevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Filistine sahip çıkıldığı kadar kendi askerimize polisimize sahip çıkılmadı. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar, lafımı kimseden esirgeyecek değilim. Dost acı söyler.Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır