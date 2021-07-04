Konser maratonu başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sahnelere hasret kalan Arabesk müziğin başarılı temsilcisi Ersan Er, konser maratonuna hızlı başladı. Temmuz ayında 15 günde 8 şehirde sevenleriyle buluşacak olan Er, müzik kalitesinin yüksek olduğu konserlere imza atacak.

Geçtiğimiz ay çıkardığı "Mucize" teklisi ile listelere iddialı bir giriş yapan başarılı sanatçı, güçlü sahne performansı ve eşsiz yorumu ile sevenleriyle arasındaki hasreti dindiriyor. Sakarya sahnesiyle konser maratonuna başlayan ünlü sanatçı, ardından Bodrum, İstanbul, Kıbrıs ve Almanya'da müzikseverlerle buluşacak. Geniş repertuarında Tanrım, Kurtuldum', 'Ah Yalan Dünya', 'Yaşamam Artık', 'Yıkıl Karşımdan', 'İlle de Sen' gibi kült parçalarına da yer veren Er, sahne alacağı mekanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına son derece dikkat ettiğini belirtti. Pandeminin ardından ilk konserini veren Er "Sahne almayı çok özlemişim. Aylar sonra sevenlerimle birlikte şarkılarımı yine hep bir ağızdan söylemekten çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin