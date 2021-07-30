Konser kuyruğuna giren vatandaşlar korona virüs önlemlerini hiçe saydı
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Konser kuyruğuna giren vatandaşlar korona virüs önlemlerini hiçe saydı

Konser kuyruğuna giren vatandaşlar korona virüs önlemlerini hiçe saydı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek konser için sıraya giren vatandaşlar artan vaka sayısını adeta unuttu.

Şişli Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek konser için sıraya giren vatandaşlar artan vaka sayısını adeta unuttu. 200 metreyi bulan kuyrukta sıraya giren vatandaşların birçoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre konser, toplantı gibi toplu organizasyonlara girişlerde HES kodu belirtilmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştı. Akşam saatlerinde ise Şişli Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirilecek konser öncesinde de 200 metreyi geçen kuyruğun, artan vaka sayısını unutturduğu görüldü. Konserin başlama saatinden önce sıraya giren vatandaşların birçoğunun maske kullanımına dikkat etmediği, sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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