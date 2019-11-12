Konser gelirleri kampüs hayvanlarına
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Konser gelirleri kampüs hayvanlarına

Boğaziçi Filarmoni Orkestrası ev sahipliğinde piyanist Tutu Aydınoğlu ve flütçü Ceren Dik 18 Kasım'da hayvanlar için konser verecek.

12.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:06
Konser gelirleri kampüs hayvanlarına

Boğaziçi Filarmoni Orkestrası ev sahipliğinde piyanist Tutu Aydınoğlu ve flütçü Ceren Dik 18 Kasım'da hayvanlar için konser verecek.

Albert Long Hall'da düzenlenecek konserde Rameau, , Chopin, Mouquet, Piazzolla ve Saparov'un eserlerini Bright Duo'yu oluşturan piyanist Tutu Aydınoğlu ve flütçü Ceren Dik icra edecek.

Konser gelirleri kampüs hayvanlarının ihtiyaçları için kullanılacak.

Kaynak: AA
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