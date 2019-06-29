Konsept Tasarımcı Ben Geskin, iPhone 11'in Klonunu Yaptı (Video)

Akıllı telefon pazarının majör şirketlerinden olan Apple, akıllı telefon dünyasına birçok yenilik kattı ve farklı şekillerde bu piyasaya yön verdi. Şirketin, akıllı telefon piyasasına yön verdiği son değişiklik ise büyüyen ekran boyutlarına çentik tasarımını katmak olmuştu. Hâl böyleyken şirketin çıkaracağı her yeni nesil telefon teknoloji dünyasında merakla beklenir oldu.

Şirketin, pazarda bu tarz yenilikler yapması bağımsız tasarımcılara da ilham verdi ve birçok tasarımcı yeni nesil iPhone'lar için kendi tasarımlarını çizdi. Bu tarz tasarımlar yapan isimlerden bir tanesi de Ben Geskin. Geskin, daha önce iPhone 11 için konsept tasarım yapmıştı ancak bu sefer bu tasarımı klon bir telefona dönüştürdü ve resmi Instagram hesabından videosunu paylaştı.

Geskin'in klon iPhone 11 tasarımında göze çarpan ilk detay, cihazın arkasında bulunan üç kamera ve bir flaşlı kamera seti. Tasarımında güncel iPhone trendlerini de es geçmeyen tasarımcı, telefona 3,5 mm'lik jak girişini koymamayı tercih etmiş. Oldukça kısa süreli olan videodaki göze çarpan bir diğer detay da geniş çentik tasarımı ki bu da klon tasarımın iPhone X serisi üzerine yapıldığını gösteriyor.

Üç farklı renk seçeneğinin de bulunduğu Ben Geskin'in iPhone 11 tasarımları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, kamera setinde çıkıntılı kamera yerleştirme seçeneğini kullanır mı? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.