Konsept Mağazacılığı Edwards Markalarıyla Büyüyor

Multibrand olarak hizmete sunulan Edwards Mağazasında, Brooks Brothers'ın genç koleksiyonu Red Fleece yanı sıra Replay, Sperry, Graf Von Faber-Castell, Armaggan, Anchorage, Anchor&Crew, Batya Kebudi ve Ebruly İstanbul markalarının ürünlerinin satıldığı Edwards'ın hedefi bilinenin aksine en yüksek kaliteyi en uygun bütçe ile sunmak.

KONFOR VADEDEN TASARIMLAR

Tutkunlarını; stil sahibi, kendini her yaşta genç hisseden, şehirli, hem iş, hem de günlük hayatında şık ve dinamik tasarımları sevenlerin oluşturduğuEdwards, 5 yılda 15 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Brooks Brothers'ın genç koleksiyonu Red Fleece'i moda severlere sunan Edwards, bu sezon da kolej stilini pratiklik ve konfor duygusuyla pekiştiriyor. 1960'lı ve 70'li yılların sinema stillerine göz kırpan koleksiyon, kendinden emin, güçlü fakat o kadar da zarif…