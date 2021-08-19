'Konsept gereği çocuk almıyoruz' tartışması
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'Konsept gereği çocuk almıyoruz' tartışması

'Konsept gereği çocuk almıyoruz' tartışması
Hürriyet - Haberler | Magazin

Cihan ŞENSÖZLÜ: Çocuğu olana her şey serbest mi?Sosyal medyada dolaşan bir tweet, magazin sayfalarına manşet oldu.

Cihan ŞENSÖZLÜ:

Çocuğu olana her şey serbest mi?

Sosyal medyada dolaşan bir tweet, magazin sayfalarına manşet oldu.

Geçtiğimiz günlerde çocuğuyla bir mekana giden anne, "Konsept gereği çocuk almıyoruz" yanıtıyla karşılaşınca bunu sosyal medyada paylaştı.

Senelerce mekan işletmeciliği yapan biri olarak söylüyorum, küçük yaştaki çocukların bazı mekanlara alınmaması gerekiyor.

Ama bunu misafire uygun bir dille anlatmak da önemli tabii ki.

Anne ve babaların durumu tartışma konusu haline getirmesi de yanlış.

Çocukla gidilebilen binlerce mekan var memlekette.

Ebeveynlerin ille de o mekana çocukla girmekte diretmesi doğru değil.

Ayrıca bazı düğünlere bile çocuk alınmıyor günümüzde, davetiyelere not olarak "Çocuklara iyi uykular" yazılıyor.

Buna uyum sağlayabiliyorsak, mekanların bu kuralına da uyum sağlayabiliriz.

İyi çocuk yetiştirmek, çocuk doğurmak kadar değerli. Kurallara uymayı öğretmek de ebeveynlerin ellerinde.

Orkun ÜN:

Çocuksuz mekan tartışması

Sosyal medyada, "Çocuk kabul etmeyen restoran olur mu?" diye bir tartışma başladı.

Tepki gösteren de var, "Doğru karar" diyen de... Çocuk almayan işletme sayısı çok fazla, evet.

Peki olmalı mı? Ona da evet!

Mekanda yüksek ses müzik çalıyordur...

Tütün ürünleri içiliyordur...

Çocukların koşturacağı alanlar tehlike oluşturuyordur...

Alkollü bir mekandır ve çocukların alkole erişimi olması istenmiyordur...

Bunun gibi bir sürü madde sayabiliriz mekanların çocuk almamasına neden olarak. O yüzden hiç ses etmeyin.

Bazı mekanların "Konsept gereği çocuk kabul etmiyoruz" demesi kadar doğal bir şey yoktur.

Kaynak: Hürriyet

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