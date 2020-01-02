KONSEM'de 2 bin 921 kursiyer eğitim alıyor

02.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:36

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezinde (KONSEM) açılan meslek, sanat ve hobi kurslarında 2 bin 921 kursiyer eğitim almaya devam ediyor.



Merkezin Doyran, Çakırlar, Gürsu, Uncalı, Toros ve Liman mahallelerinde yer alan kurslara yoğun ilgi gösteriliyor.

Bölgede yabancı uyruklu vatandaşların fazla olması nedeniyle "Türkçe öğreniyorum" kursu açıldı. Bu kursa Rusya, Ukrayna, İran, Irak, Afganistan, Tacikistan gibi birçok ülke vatandaşı da katılıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptığı açıklamada, KONSEM'de sanat ve mesleki bilgi edinmek isteyen 7'den 70'e herkesin kendine uygun kurs bulabildiğini belirtti.

Bağlama, gitar, keman, cilt bakımı, halk oyunları, yağlı boya, spor, dikiş-nakış ve ahşap süsleme gibi bir çok farklı branşta kurs açtıklarını kaydeden Esen, "Bu kurslara katılan bazı ev kadınları edindikleri becerilerle aile ekonomilerine de katkı sağladı. Yeni yılın ilk günlerinde öğrencilerin kurslara eksiksiz katılımları da takdirle karşılıyorum. Belediyesi olarak bu kursları geliştirerek artıracağız." ifadelerini kullandı.



Kursiyer Selma Soy, hobi olarak başladığını kuaför kursuna yaklaşık 3 aydır eğitim aldığını ve kısa sürede önemli bir yol katettiğini belirtti.



Türkçe kursu eğitimi alan Rus uyruklu Maria Losveutava ise Türkçe konuşmayı bu kurs yardımıyla öğrendiğini ve insanlarla çok daha rahat iletişim kurmaya başladığını dile getirdi.

Kaynak: AA