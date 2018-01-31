Konpalet Yeni Tesisine Taşındı

Konya'da 30 yılı aşkın süredir ahşap palet ve ahşap ambalaj üretimi yapan Kon-Palet, Karatay ilçesindeki Yeni Marangozlar Sanayi Sitesi'nde yer alan tesisine taşındı.

Firmanın yönetim kurulu Başkanı Hikmet Yörür, yeni tesislerinin 5 bini kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekare üretim alanına sahip olduğunu ve yaptıkları makine yatırımları ile kapasitelerini daha arttırıp, kalite çıtalarını yükselttiklerini söyledi.

Hikmet Yörür, kardeşi Fikret Yörür ile birlikte 1987 yılında üretime başlayan firmalarında Konya'nın haricinde çevre illere de ahşap palet, ahşap ambalaj üretimi yaptıklarını belirtti. Kuruldukları ilk günden beri müşteri talep ve beklentilerine uygun üretim yaparak kaliteden taviz vermeden hizmet ettiklerini vurgulayan Yörür, "Lojistik sektöründe kullanımı giderek yaygınlaşan ahşap palet ve ambalajları yüksek kalite standartlarında imal ediyoruz. ISO 9001/2000, ISO 9001/2008 belgelerimizin yanı sıra, bütün dünyada geçerliği olan ISPM 15 Islı İşlem, EPAL Euro ve UIC Euro palet üretim lisanslarına sahibiz. Bunun yanı sıra müşterilerimizden gelen taleplere uygun olarak farklı ölçülerde ahşap paletler, ahşap sandıklar üretiyoruz" diye konuştu.

Kaliteye büyük önem verdiklerini vurgulayan Hikmet Yörür, makine parkurlarını sürekli yenilediklerine vurgu yaptı. Yeni tesislerine geçerken tam otomatik palet çakma makinesini makine parkurlarına dahil ettiklerini söyleyen Hikmet Yörür, "Sektörümüzdeki yenilikleri yakından takip ediyoruz. Sektörümüzde gelişen standartlara uygun olarak kalite çıtamızı sürekli yukarıya taşıyoruz. Bu sayede Konya ve çevre illerde sektör lideri olduk. Kazancımızı yatırıma dönüştürerek büyümeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA