Konoplyanka İçin Girişimler Devam Ediyor!

Galatasaray Konoplyanka için şartları zorlayacak! Sneijder'i göndermeye çalışarak taraftarı karşısına alan Galatasaray yönetimi barış hediyelerini hazırlamaya başladı.



Leipzig'e satılan Bruma'nın boşluğunu doldurmaya kararlı olan sarı-kırmızılılar Sofiane Feghouli'nin transferini bitirmek üzere... West Ham'a 4.5 milyon Euro öneren Cimbom, Cezayirli sağ açıkla görüşmelere başladı. Sinan Gümüş'e Benfica'nın talip olmasını fırsat bilen Aslan'ın kanat takviyeleri Feghouli ile sınırlı kalmayacak.



GALATASARAY'DAN 2,5 MİLYON EUROLUK TEKLİF



Bir haftadır gündemde olan Konoplyanka için de şartlar zorlanacak. 3 milyon Euro isteyen Ukraynalı sol açığa 2.5 milyon Euro önerildi.



Sofiane Feghouli'yi West Ham'dan bonservisiyle almayı planlayan Galatasaray Konoplyanka'yı ise Bundesliga ekibi Schalke 04'ten satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacak.



TÖRE'YE SORDU!



Galatasaray'ın teklifine 'Evet' yanıtını veren Sofiane Feghouli, İstanbul ve Galatasaray hakkında da bilgi toplamaya başladı... Cezayirli futbolcu, sarı-kırmızılı kulüp için geçen sezon West Ham United'ta kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı Gökhan Töre'den bilgi aldığı öğrenildi.



(Sabah)