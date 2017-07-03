Konoplyanka İçin Girişimler Başlıyor!

Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Ukraynalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



Geçen sezon Bundesliga'da 17 maçta şans bulabilen Konoplyanka için Galatasaray'ın profesyonelleri Alman kulübüne sıkı pres uygulayacak.



Yıldız isme 2.5 milyon Euro garanti ücret öneren yönetim, Schalke 04'ü ikna etmek için de tüm kozları oynayacak.



Hücum hattının her iki tarafında forma giyebilmesine rağmen orijinal bölgesi sol kanat olan Konoplyanka konusunda Sarı- Kırmızılı taraftarlar da oldukça sabırsız.



(Fanatik)