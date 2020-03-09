Konoba Türkiye Turnesi İçin Gün Sayıyor!
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Belçika, Türkiye, Güncel

Konoba Türkiye Turnesi İçin Gün Sayıyor!

Electro-pop ve downtempo türleri ile enstrümental vokal öğelerini sound'unda bir araya getiren Belçikalı ikili R.O & Konoba, Türkiye turnesi için gün sayıyor.

09.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:29
Konoba Türkiye Turnesi İçin Gün Sayıyor!

İkili turne öncesi verdikleri röportajlarda sık sık, Türkiye'ye yeniden geldikleri için çok heyecanlı olduklarının ve sürprizli sahne şovlarının altını çiziyor. Ayrıca ekip daha önce de yapmış oldukları geleneği bozmayarak her konserden sonra dinleyicileri birebir zaman geçirmeyi de ihmal etmeyecek.

Müzik eleştirmenlerince Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi bulunan Belçika çıkışlı Oscar and The Wolf'ın devamı olarak görülen R.O & Konoba'nınAnalog Prodüksiyon ve GRGDN iş birliği ile düzenlenecek konserleri Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Antalya'da gerçekleşecek.

Belçikalı ikili R.O & Konoba, ilk olarak 18 Mart Çarşamba Ankara 6:45 KK'nde hemen ardından 19 Mart Perşembe İstanbul'da Babylon sahnesinde müzikseverle buluşacak. 20 Mart Cuma günü İzmir Hangout Performance Hall'da, 21 Mart Cumartesi Eskişehir SPR Pub sahnesinde ve son olarak 22 Mart Pazar günü Antalya Tudors Arena'daki performansıyla turunu tamamlayacak.

Raphael Esterhazy ve Oliver Rugi'nin, Konoba ve R.O projelerinin 2017'de bir araya gelmesiyle ortaya çıkan 'R.O x Konoba'; ilk teklileri "On Our Knees" ile dikkatleri üzerine çekti. Bu birlikteliğin ardından, "10" isimli projeleri için birlikte çalışmaya devam eden ikili; 10 ay boyunca 10 ülke gezerek 10 parça kaydetti. İkili, 2019'un Mayıs ayında yayımladıkları "10" isimli albümlerinde; electro-pop, downtempo ve melodic trap türleri arasında gezinen sound'larını, 10 ay süren yolculuklarının izlenimleriyle başarıyla birleştirdi. Performanslarında seyircilerine, "On Our Knees" gibi rüya etkili downtempo ve melodik parçalardan, "Roll The Dice" ve "I Could Be" gibi dans pistine davet eden parçalara uzanan geniş yelpazeli bir deneyim sunan Belçika çıkışlı R.O & Konoba; son dönemin heyecan verici elektronik müzik projeleri arasında anılıyor.

Kaynak: Bültenler

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