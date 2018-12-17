Konkordatoya İlk Başvuran Şirketlerden Biri Olan, Ünlü Restoran Zinciri Çıtır Usta İflas Etti

Konkordato sistemine ilk başvuran şirketlerden olan pide ve kebap restoranları zinciri Çıtır Usta iflas etti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin aldığı karar gereğince 30 Kasım 2018'de iflasına karar verildiği ortaya çıkan Çıtır Usta'nın tasfiye işlemlerine başlandı.

"EN ÇOK DÖVİZLE ALINAN AVM KİRALARI ZORLADI"

2003 yılında Atilla Külekçioğlu tarafından kurulan şirket, 3 ülkede ve 25 şehirde 75'in üzerinde restoranla hizmet veriyordu. Temmuz ayında Bloomberg HT'den Ceren Dilekçi'ye konuşan Çıtır Usta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Külekçioğlu, kendilerini en çok dolar veya euro üzerinden alınan AVM kiralarının zorladığını kaydederek şöyle demişti:

"AVM kiralarının euro ve dolar üzerinden fahiş fiyatlarla artması, yarı mamul ham madde ve işçilik maliyetlerindeki artış bizi zorladı. 2016 yılında hafif sıkıntıya düştük. Bu sıkıntıyı özkaynaklarımızla aşmaya çalıştık. Bankalara hiçbir kredi borcumuz yok. Özkaynaklarımızla çeviremeyince 2017 yılı sonlarında sıkıntı yaşadık. 3-4 tane çeki zamanında ödeyemeyince mamul tedarik edemeyerek bu yolu seçmek mecburiyetinde kaldık."

YAPILANDIRILMASI GEREKEN 8 MİLYON DAHA BORÇ BULUNUYOR

Külekçioğlu, 2016 yılından beri gelen 2,5 milyon TL üzerinde şüpheli alacağını hala tahsil edemediğini de belirtmişti. 4 ayda 3,5-4 milyon TL gibi bir borcu yapılandırdıklarını bildiren Külekçioğlu, yapılandırılması gereken 7,5-8 milyon TL daha kaldığının altını çizmişti.

29 Mart'ta mahkemeye konkordato için başvuran Çıtır Usta, Nisan ayında şirkete yönelik hacizlere karşı geçici mühlet kararı almış ve üç kişilik komiser heyetinin denetiminde faaliyetlerini sürdürüyordu. 2003 yılında İstanbul Bakırköy Galleria AVM'de ilk restoranını açan Çıtır Usta, kısa süre içinde İstanbul´dan başlayarak Türkiye'ye yayılmış ve yurt dışına açılmıştı.