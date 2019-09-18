Konkordatonun Vergisel Etkileri Neler Olacak?

18.09.2019 20:32

KPMG Türkiye Vergi İhtilafı Çözüm Hizmetleri, Şirket Ortağı Yusuf Penezoğlu, konkordatonun vergisel etki ve sonuçlarını Wise TV'ye anlattı.



Penezoğlu, konkordato ilan eden şirketlerden alacaklı olanların, alacaklarının 'şüpheli alacak kaydı' olması konusunda vergi idaresinin olumsuz yaklaştığını dile getirdi. KMPG'nin bu görüşe katılmadığını ekledi.



Penezoğlu, her şirket özelinde ayrı ayrı değerlendirme yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.