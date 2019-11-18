18.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:43

Konkordato ya da iflas anlaşması, batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşmadır. Konkordato nedir, konkordato ne demek ve konkordato nedir hukuki anlamı gibi merak ettiğiniz konular için enflasyon konusunun detaylarını ele alıyoruz. İşte konkordato ve konkordatonun anlamı…

KONKORDATO NEDİR?

Konkordatobatık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.

Konkordato kısaca iflastan kurtulmak için karşılıklı tavizlerin verilmesi suretiyle sonuçlanan bir anlaşma veya borç yapılandırması şeklinde adlandırılabilir. Son günlerde çok popüler olmuştur. Konkordato aslında iflas ertelemesi kurumunun kalkması ile de ortaya çıkan boşluğu doldurmuştur

Hukuken Borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçluların kendilerine vade verilmesi veya alacaklıların alacağında indirim yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmesi ve iflastan kurtulması için öngörülen bir düzenleme şeklinde tanımlanabilir.

Hukuki tanımı; bir borçlunun ticari durumunun (piyasa şartlarıyla, işlerin bozulması vb.) sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır.

Konkordato; Borçlunun, borcun %50'sini veya en az 2/3'üne denk gelen tutarını ödeme planı ile ödeyeceğini taahhüt edip alacaklı ile anlaşarak mahkeme kararıyla ödeyip ticaret hayatına devam etme sürecidir.

KONKORDATO NASIL İLAN VE KABUL EDİLİR?

Konkordato ilan etmek için Asliye Ticaret Mahkemeleri'ne başvuru yapılır. İflasa tabi olan şirketlerde borçlunun muamele merkezindeki mahkeme; merkezi yurt dışında olan şirketlerin Türkiye'deki şubelerinin bulunduğu yerdeki mahkeme; birden fazla şubesi olan şirketlerin merkez şubesinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvuru yapılır. Eğer şirket iflasa tabi değilse de yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurulur.

Bu başvurunun ardından konkordato komiser tarafından yapılacak olan ilanla alacaklılara bildiriliyor. Bu bildirim ile, alacaklılar 15 gün içerisinde alacaklarının ne olduğunu bildirmeye davet edilir. Bu bildirim ilanının yanında konkordato ilanının bir kopyası da alacaklılara gönderilir.

Konkordato ilanının kabul edilmesinde şirketin ne kadar güvenilir olduğu da aslında önemli ölçüde rol oynar. Bunun yanı sıra belli bir oran da söz konusudur; alacaklıların ve alacaklarının yarısı oranı aşılmalıdır. Bununla birlikte alacaklıların dörtte birine karşılık alacak miktarının da üçte ikisini aşan bir çoğunluk olmalıdır.

Kaydedilmiş alacaklı sayısı 120 ve alacak miktarı da 120.000 ise en az 61 alacaklı kabul etmiş olmalı ve bu kayıtlıların alacaklarının toplamı da en az 60.000'nin üzerinde olmalıdır. Aynı durum belirtilmiş olan diğer oran için de geçerlidir.

Konkordato ilan edilmesinin hemen akabinde sürece tabi olan bütün alacaklar bu bağlayıcı anlaşmanın kapsamına girer. Bununla birlikte bu süreç içerisinde borçlu olan tarafın mallarını rehin verme, satma, kullanımını kısıtlama gibi ekonomik tasarruf sağlama yolları da kısıt altında tutulur. Ayrıca konkordato süresi boyunca konulmuş olan tüm hacizlerin hükmü devam eder. Bunlarla ilgili düzenleme ancak tasdikin yapılmasından sonra mümkün olur.

Karşılıklı olarak onaylanan ve bağlayıcı hale gelen konkordato işlemi sayesinde borçlu olan şirket alacaklılarının vazgeçtiği oranda borçlarının bir kısmından kurtulur. Toplamda 23 ayı bulabilen konkordato süresi boyunca da anlaşmalar dahilinde belli bir vade ile borçlu şirket borçlarını öder.

Şirketlerin tümden iflas etmek yerine hukuki boyutta bir anlaşma ile ekonomik düzelme sağlamalarına olanak tanıyan konkordato bazı şirketler için başarılı bir süreç yönetimi sağlayabilir.

Konkordato

KONKORDATONUN VE İFLAS/ İFLASIN ERTELENMESİ KURUMU İLE ARASINDAKİ BAŞLICA FARKLAR

a-) Konkordato daha az masrafla yapılmasına rağmen iflas daha fazla maliyetlidir.

b-) İflas da borçlunun tasarruf ehliyeti tamamen ortadan kalkar; ancak konkordato da tasarruf ehliyeti devam eder

c-) İflasta alacağını tamamen alamamış alacaklı muflisi takip edebilir. Ancak konkordato da borçlu borcundan kesin olarak kurtulur. konkordato dışında kalmış alacaklılar alacağını talep edemezler

d-) İflasa ancak tacirler başvurabilirken konkordatoya başvurmak için tacir olmak şart değildir.

e-) İflasa tabi olsun olmasın tüm borçlular ile iflas talebinde bulunabilen alacaklılar konkordato talebinde bulunabilirken, iflasın ertelenmesini sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler talep edebilirler.

f-) İflasın ertelenmesine mahkemece karar verilebilmesi için alacaklıların rızası aranmaz. Ancak konkordatonun mahkemece onaylanabilmesi için toplantıya katılacakların belli sayıda olmasına bağlıdır.

g-) İflas ertelemesine pasifi aktifinden fazla(borca batık )olanlar başvurabilirken konkordatoya borcu vadesinde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan başvurabilir.

h-) İflasın ertelemesinde faizler işler ,konkordato da ise kural olarak konkordato mühletince faiz işlemez.

ı-) İflasın ertelenmesinde alacaklılar alacaklarından feragat edip etmeme konudan serbestken ,konkordato da ise genellikle alacaklarından bir kısmından feragat halinde başarıya ulaşır.

i-) Konkordato kısa sürerken, iflasın ertelenmesi 5 yıla kadar çıkabilmekteydi

j-) İflasın ertelenmesi kurumu tamamen kaldırılmıştır.

KİMLER KONKORDATO TALEBİNDE BULUNABİLİR?

İflasa tabi olsun/olmasın tüm borçlular konkordato talebinde bulunabileceği gibi, iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı kimse de konkordato talebinde bulunabilir.

KONKORDATO BÖLÜMLERİ NELERDİR?

Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur.

1-Adi Konkordato

2- İflastan Sonra Konkordato

3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması,

KONKORDATO HANGİ MAHKEMEDEN TALEP EDİLEBİLİR?

İflasa tabi olan şirketler için borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nden , merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında ise Türkiye'deki şubenin, birden fazla şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nden , iflasa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nden talep edilecektir.

ALACAKLILARIN KONKORDATODAN NASIL HABERİ OLACAKTIR?

Alacaklılar, komiser tarafından yapılacak ilânla, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmeye davet olunur. Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir.

İFLASTAN SONRA KONKORDATO NEDİR?

İflasına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato teklifi ederse iflas idaresi mütalaasıyla beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu teklifi bildirir. Komisere ait vazifeler iflas idaresi tarafından yapılır. Paraya çevirme ticaret mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar ertelenir.

Konkordato üzerine verilen karar iflas idaresine bildirilir. Konkordatonun tasdiki halinde idare iflasa hükmeden mahkemeden iflasın kaldırılmasını ister.

KONKORDATO SÜRESİ NE KADARDIR?

Borçlunun konkordato talebi ile yasada belirtilen ilgili belgelerin sunumu şartı ile mahkeme 3 geçici mühlet verecektir. Gerekli olduğu takdirde talep üzerine 2 ay da uzatılarak toplamda 5 ay olacaktır.

Mahkeme kesin mühlet hakkındaki kararını ise geçici mühlet içinde verecektir. Kesin mühlet için mahkeme komiser raporunu inceleyecek konkordatonun başarıya ulaşması mümkün ise 1 yıllık kesin mühlet verecektir. Kesin mühlet gerekli olduğu takdirde 6 ay kadar da uzatılabilir. Tüm sürelerin kullanılması halinde, konkordato süreci 23 aya kadar çıkabiliyor.

HANGİ ŞARTLARLA KONKORDATO TASDİK EDİLİR?

Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması;

Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması (bu kapsamda mahkeme, borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağını da takdir eder) konkordato projesinin öngörülen çoğunlukla kabul edilmiş bulunması 206. maddenin birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması (Kısaca işçilik alacakları ve nafaka alacakları denebilir)

Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması şartlarını birlikte taşıyan başvurucuların konkordato tasdiki mahkeme tarafından yapılacaktır.

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO NEDİR?

Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir.

Konkordato tasfiye memuru icra mahkemesinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir.

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO NEDİR?

Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir.

Konkordato tasfiye memuru icra mahkemesinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir.

KONKORDATO PROJESİNDE ŞART OLAN YETERLİ ÇOĞUNLUKTAN KASTEDİLEN NEDİR?

Konkordato projesinde şart olan yeterli çoğunluktan kastedilen ise şudur:

Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır

Örnekle şöyle açıklanabilir:

Eğer Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını aşıyor ise

Örnek: kaydedilmiş alacaklı sayısının 120 kişi kaydedilmiş alacak miktarının 120.000,00 TL olduğu farz edilse projenin kabulü için alacaklı sayısının en az 61 kişi, alacak miktarının da 60.000,00 TL yi aşması gerekir.

Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşıyor ise

Yine örneklendirecek olursak kaydedilmiş alacaklı sayısının 120 kişi kaydedilmiş alacak miktarının 120.000,00 TL olduğu farz edilse projenin kabulü için alacaklı sayısının en az 31 kişi, alacak miktarının da 80.000,00 TL yi aşması gerekir.

SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI NEDİR?

Muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olan veya mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen ya da bu hallerden birine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan bir sermaye şirketi veya kooperatif, önceden müzakere edilmiş ve projeden etkilenen alacaklılar

tarafından gerekli çoğunluk sağlanarak kabul edilmiş olan yeniden yapılandırma projesi ile birlikte, muamele merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret

mahkemesine, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma için başvurabilir.

309/m ilâ 309/ü maddelerinde geçen "projeden etkilenen alacaklılar" terimi, yeniden yapılandırma projesi ile alacakları, hakları veya menfaatleri yeniden yapılandırılacak alacaklıları ifade eder. "Gerekli çoğunluk" terimi, projeden etkilenip oylamaya katılan alacaklıların sayı itibarıyla en az yarısını aşan ve oy kullanan alacaklıların alacaklarının en az üçte ikisini oluşturan ve projenin kabulü için gerekli olan çoğunluğu ifade eder. Projenin birden fazla alacaklı sınıfı içermesi hâlinde, her alacaklı sınıfının kendi içinde projeyi gerekli çoğunluk ile kabul etmiş olması gerekir.

KONKORDATO TASDİK EDİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kısaca; Konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı hâle gelir. Bağlayıcı hâle gelen konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için mecburidir.

Ancak İmtiyazlı alacaklı olan (işçilik alacakları ve nafaka alacakları ), rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ve 6183 sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları hakkında ise konkordato bağlayıcı değildir.

Konkordato teklifi, alacaklılar tarafından kabul edilir ve mahkemece tasdik edilirse, artık borçlu alacaklılarının vazgeçtikleri oranda borçlarından kurtulacaktır.

KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNAN ŞİRKET MALLARINI SATABİLİR Mİ?

Hakkında geçici veya kesin mühlet kararı verilen konkordato başvurusunda bulunan borçlunun tasarruf ehliyeti sınırlıdır. Konkordato süresinin ilanından sonra borçlu şirket, mallarını rehin edemez, taşınmaz mallarını satamaz, taşınmaz malları üzerinde mülkiyet hakkını kısıtlayıcı haklarlar oluşturamaz, mallarını bağışlayamaz rehin veremez.

KONKORDATO BAŞVURUSUNUN VE KARARININ HACİZLERE VE TAKİPLERE ETKİSİ NE OLACAKTIR?

Konkordato başvurusu ile birlikte gerek geçici, gerek kesin mühlet içinde konkortado kabul edilinceye kadar borçlu hakkında evvelce başlatılmış icra takipleri duracaktır. İhtiyati tedbir ve haciz kararları uygulanmayacaktır. Borçluya karşı hiçbir takip yapılamayacaktır.

Konkordato mühleti verilmesi halinde konulmuş olan hacizler kalkmayacaktır. Hacizler ancak konkordatonun tasdiki veya mühletin kaldırılması kararının kesinleşmesi ile düşecektir.

KONKORDATO ÇEŞİTLERİ

Adi Konkordato (en çok tercih edilen yöntem)

İflastan Sonra Konkordato

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

Adi Konkordato

Borçu ve alacaklının kendi aralarında borcun nasıl, hangi süreçte ödeneceğini anlaşması ve bu anlaşmayı asliye mahkemelerine başvurarak onaylatması ile başlar.

KONKORDATONUN İŞÇİNİN ALACAKLARINA ETKİSİ NEDİR?

Konkordato öncesi doğan işçi alacakları imtiyazlı alacaklardır. İşçiler ücret, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için icra takibi yapabilir veya yapılmış icra takiplerine devam edebilirler.

İşçi alacaklarının konkordatoya yazdırılmış olması gerekir. Konkordatoya yazdırılmış işçi alacakları için konkordato zorunlu değildir. Herhangi bir indirime tabi olmaksızın alacaklarını talep edebilecektir.

KONKORDATO KARARININ ALINMIŞ OLMASI İŞÇİLERE FESİH HAKKI VERİR Mİ?

Şirketin konkordato kararı almış olması tek başına işçilere haklı fesih hakkı vermez. Ücretleri düzenli ödendiği, iş koşulları ağırlaştırılmadığı sürece, kısaca konkordato dışında haklı bir neden olmadıkça işçiler iş sözleşmelerini sona erdirirlerse kıdem ve ihbar tazminatı alamazlar. İşçiler buna dikkat etmelidir.

KONKORDATONUN FESHİ

Borçlunun dürüst olmayan hareketlerle konkordatonun tasdikini sağladığı anlaşılırsa, alacaklılar konkordatonun feshini isteyebilirler. Ayrıca, borçlu konkordatoya göre ödemesi gereken miktarı tam ve zamanında ödemediği takdirde de her alacaklı konkordatonun kendisi bakımından feshini isteyebilir.

Bir alacaklı için konkordatonun feshi: Borçlu konkordato şartlarına göre borçlarını belirlenen zaman ve oranlarda ödemek zorundadır. Aksi halde, her alacaklı alacağının konkordato şartlarına göre ödenmesi için borçlu aleyhine icra veya iflas takibi yapabilir. Yanı sıra, isteyen alacaklı konkordatonun kendisi açısından feshi için dava açabilir. Konkordato şartlarına göre alacak vadesinde ve tam olarak alacaklıya götürülüp ödenmemişse, alacaklı vade geçer geçmez, borçluya hiç bir bildirime gerek olmaksızın doğrudan doğruya konkordatonun feshi için dava açabilir. Mahkeme inceleme neticesinde alacağın konkordato şartlarına göre ödenmediğini tesbit ederse, konkordatonun sadece davacı alacaklı bakımından feshine karar verir. Bu durumda alacaklı alacağının tamamı için borçlu aleyhine icra veya iflas takibine geçebilir. Alacaklının takibe geçebilmesi için fesih kararının kesinleşmesi gerekmemektedir.

Konkordatonun tamamen feshi: Borçlunun kötü niyetli davranışları ile konkordatoyu tasdik ettirdiği öğrenildiği takdirde, alacaklılardan birinin talebi ile konkordato tamamen fesih edilir. Örneğin; borçlu bazı alacaklılar ile gizlice anlaşarak konkordato da teklif edilenden fazla para vermiş veya vaat etmiş ise; uydurma alacaklılar ile üçte iki çoğunluğu sağlamış veya bir kısım malını saklayarak mevcudunu daha az göstermiş ise yaptığı konkordato kötü niyetle elde edilmiş bir konkordatodur. Ticaret mahkemesi iddiaların doğru olduğu kanaatine varırsa, konkordatonun tamamen feshine karar verir. Bu durumda her alacaklı alacağının tamamı için borçlu aleyhine icra veya iflas takibi yapabilir.

KONKORDATO SÜRECİ NASIL İŞLER?

1. Konkordato Talebi

Bu süreçte; Borçlu borcunu ödemek için, Alacaklı alacağını almak için gerekli evrakları eksiksiz hazırlayarak mahkemelere konkordato talebinde bulunabilir.

2. Geçici Mühlet Kararı

Konkordato talebi kabul edilen firma için Geçici Mühlet Kararı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek çıkartılır. Kanunen bu süre 3 aydır maksimum 2 ay uzatılabilir. Bu süreçte;

• Mahkeme gerekli görürse borçlunun mal varlığına tedbir kararı koydurur.

• Geçici olarak komiser atar. Komiserin asli ve ana görevi; Borçluyu denetlemek, işletmenin faaliyetlerini sürdürmek ve ara rapor hazırlamaktır.

3. Kesin Mühlet Kararı

Konkordatonun olumlu sonuçlanacağının anlaşılması halinde 1 yıllık kesin süre verilir. Bu sürede komiser görevine devam eder. Bu süreçte borçu komiser izni dışında rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin tesisatını devredemez. İhtiyatlı tedbir ve İhtiyatlı haciz kararları uygulanamaz.

Eğer bu süreç tamamlanmadan borçlunun durumu düzelirse komiserin yazılı raporu ile mahkemeye başvurulur ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanması ile konkordato süreci sonlandırılır.

4. Alacaklıların Toplanması

Bu süreçte Komiser başkanlığında bir toplantı yapılır. Borçlunun bulunması zorunludur. Bu toplantıda borçlunun borcunu nasıl ve ne şekilde ödeyeceği kararlaştırılır ve konkordato Projesi oluşturulur.

5. Konkordato Tasdiki ve İlanı

Bu süreçte mahkeme Borçlunun konkordato talebini değerlendirir. konkordatonun reddine karar verir ise mahkeme borçlunun iflasına resen karar verir.

Eğer konkordato kabul edilirse Borçlunun borcunu nasıl ödeyeceği, Alacaklının ne kadar alacağından vazgeçtiği belirlenir. Bu sürecin takibi için kayyum atanır ve kayyum iki ayda bir mahkemeye raporlama yapar.

6. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları

Konkordato mahkemenin tasdik kararıyla bağlayıcı duruma gelir. Tasdik edilen Konkordato projesinde konkordatonun, tasdik kararının kesinleşmesiyle bağlayıcı hale geleceğide kararlaştırılabilir.

7. Konkordatonun Feshi

Bu süreçte Kısmı veya Tamamen Fesih mümkündür.

Kısmı Fesih: Konkordato Projesince kendine ödemede bulunulmayan Alacaklı mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.

Tamamen Fesih: Eğer konkordato kötü niyetle sakatlanmış ise; bunun kanıtlanması durumunda oluşan fesihdir.

EĞER İŞÇİNİN KONKORDATO İLAN EDEN ŞİRKETTEN ÜCRET ALACAĞI VARSA NE YAPMALI?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine dayalı işçi çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi durumunda işçinin üç aylık ücreti Ücret Garanti Fonundan ödenecektir.Ancak kıdem ve ihbar taminatları bu garantiden yararlanamaz.Bundan başla işçilik alacağı olan kişi konkordato sürecine dahil olarak alacağını kaydettirmelidir.

İŞÇİNİN İŞKUR'DAN ÜCRET ALACAĞINI ALMASININ ŞARTLARI NEDİR?

Konkordato ilan eden işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin dilekçe ile İŞKUR'a başvurarak ekine mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge, işçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren işçi alacak belgesi eklemesi gerekmektedir.

İşçiler bu başvuruyu kendileri bizzat yapabilecekleri gibi noter tasdikli vekâletnameye dayalı olarak vekilleri aracılığıyla da yapabilirler. Ücret garanti fonu kapsamında işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işverenden olan temel ücret alacakları kadar ödeme yapılmaktadır.

Ücret garanti fonundan yararlanabilmek için bazı şartlar vardır;

İşçinin son bir yıl içerisinde konkordato ilan edilen işyerinde çalışıyor olması, ve ücret alacağı için beş yıllık zamanaşımı süresinin dolmamış olması gereklidir.

Yapılacak ödeme işçinin ödenmeyen üç aylık ücretiyle sınırlıdır. İşçinin ücreti ne olursa olsun SGK prim tavanını geçmeyen kısmı üç ayla sınırlı olmak üzere tam olarak İŞKUR tarafından ödenecektir.

KONKORDATONUN REDDİ KARARI

Ticaret mahkemesi, tasdik için gerekli şartlardan birinin bulunmadığı durumlarda tasdik talebini reddeder ve borçlunun haczedilebilen tüm mallarının ihtiyaten haczine karar verir. Alacaklılardan herhangi biri, konkordatonun reddi kararının kesinleşmesinden itibaren yedi gün içinde Ticaret Mahkemesine başvurarak borçlunun doğrudan iflasını isterse, mahkeme doğrudan iflasa karar vermek zorundadır.

Konkordatonun tasdiki veya reddi hakkındaki karar kesinleşince ilan edilir. Bu ilan ile konkordato mühletinin hükümleri biter.

KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ

Tasdik edilen konkordato, süre verilmesinden önce doğmuş olan tüm alacaklar için mecburidir. Konkordato tasdikinin kararının kesinleşmesinden sonra doğan alacakların konkordato ile ilgisi yoktur.

Tasdik edilerek kesinleşen konkordato red oyu vermiş veya alacağını konkordatoya yazdırmamış olan alacaklılar için de mecburidir. Borçlu bütün bu alacakları, konkordatoda kabul edilmiş olan oranda ve zamanında ödemek zorundadır.

KONKORDATO MECBURİYETİNİN OLMADIĞI DURUMLAR NELERDİR?

Rehinli alacaklar: Rehin kıymeti ile karşılanan rehinli alacaklar için konkordato mecburi değildir. Rehinli alacaklılar alacağını rehin kıymetinden tam olarak alırlar.

Amme alacakları: Tasdik edilen konkordato amme alacakları için mecburi değildir. Yani amme alacakları tam olarak ödenir.

İmtiyazlı alacaklar: Konkordatoya yazdırılmış olan imtiyazlı alacaklar için konkordato mecburi değildir. Konkordatoya yazdırılmayan imtiyazlı alacaklar, imtiyazsız alacaklar gibi konkordato şartlarına göre ödenir.

Konkordatonun müşterek borçlu ve kefillere tesiri: Alacaklı, konkordatoya kabul oyu vermemiş ise müşterek borçlu ve kefillere karşı bütün haklarını muhafaza eder. Yani onlardan konkordato yokmuş gibi alacağın tamamını isteyebilir. Bu halde müşterek borçlu veya kefil konkordato ile yapılan tenzilattan veya vadeden yararlanamaz. Ancak, alacaklı konkordatoyu kabul etmişse, müşterek borçlu veya kefilden de alacağını konkordato şartlarına göre isteyebilir. Fakat alacaklı, kendi haklarını müşterek borçlu veya kefile ödeme karşılığında temlik etmeyi teklif eder ve alacaklılar toplantısının en az on gün öncesinden bildirirse, müşterek borçlu veya kefile karşı haklarını tam olarak muhafaza eder. Ayrıca, alacaklı müracaat hakkına zarar gelmeksizin müşterek borçlu veya kefile konkordato müzakeresine katılma yetkisini verebilir ve onların kararını kabul taahhüdünde bulunabilir. Bunun üzerine müşterek borçlu veya kefil toplantıda nasıl oy kullanırsa kullansın alacaklı müşterek borçlu veya kefile karşı müracaat hakkını tam olarak muhafaza eder.

Konkordato dışında yapılan vaatler: Borçlunun bütün alacaklılarına karşı eşit şekilde davranması ve her alacaklıya borcunu aynı oranda ödemesi gerekir. Bu nedenle borçlunun alacaklılarından birine, konkordato şartlarından fazla olarak ödeme vaadinde bulunması yasaktır ve bu vaatler geçersizdir.

İpotek ve rehin alacaklılarının durumu: İpotek ve rehin alacaklıları, konkordato süreci içinde borçlu aleyhine takip yasağının istisnasını teşkil ederler. İpotek ve rehin alacaklıları, konkordato sürecinde takip yapabilir, daha önceden açmış oldukları takibe devam edebilir ve ipotekli veya rehinli malı satarak, alacaklarını satış bedelinden tahsil edebilirler. Alacağın rehinle karşılanmayan kısmı ise diğer alacaklar gibi konkordato şartlarına göre ödenir. Ancak, alacaklı rehin dışında kalan alacağını zamanında bildirmezse, açık kalan kısım için konkordatoda oy kullanma hakkını kaybeder.

KONKORDATO BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Asliye Ticaret Mahkemesine aşağıdaki belgelerle başvurulur:

• Konkordato ön projesi (Nakit akım tabloları, gayri menkul değerleme raporları, ara dönem mali tablolar),

• Başvuru sahibinin mal varlığını gösterir belgeler,

• Alacaklılar listesi, ne kadar alacaklı oldukları, imtiyazlı alacak listesi,

• Konkordato başarısını gösterir belge (konkordato olursa ya da olmazsa alacaklıların eline geçecek tutarların karşılaştırmalı tabloları),

• Bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanmış finansal analiz raporu,

İFLAS NEDİR?

İflas, "tacir ya da tacir statüsündeki bir borçlunun artık borcunu ödeyememesi halidir" şeklinde tanımlanmıştır.

Bir şirketin borçları alacaklarından fazla ve şirketin finansal verileri bozulmuş ise iflasını istemekle yükümlüdür. Şirketin kendi iflasını istememiş olması, İcra ve İflas Yasası'na göre suçtur ve bundan sorumlu olanlar, hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu cezalarla yüzleşmemek için şirket iflasını istemeli veya iflas ertelemeye başvurmalıdır.