Konkordato kararı aldıran firma sahibi kayıplara karıştı

Kaynak: DHA

BURSA'da hurda ticareti yanında demir, çelik, inşaat, gıda, kimya gibi birçok sektörde iş yapan firmanın sahibi Harun Çoban, mahkemeden konkordato kararı aldıktan sonra ortadan kayboldu.Türkiye'nin birçok ilinden aldığı mallara karşılık 1 Temmuz ve daha sonraki günlerde milyonlarca lira çek kesen firmanın sahibi Harun Çoban, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak, borçlarını ödemede sıkıntı yaşadığını, bunun için ödemeleri sıraya sokarak ödemek istediğini belirterek 28 Haziran günü konkordato kararı aldırdı. Kararın ardından firma, çek kesmeye devam etti. 1?Temmuz vadeli çeklerin ödenmemesi üzerine, bankalara başvuran alacaklılar, firmanın konkordato ilan ettiğini öğrendi.FİRMA SAHİBİ ORTADA YOKTürkiye'nin dört bir yanından firmaya mal satıp çek alan alacaklılar, firma sahibi ve yardımcılarına telefonla ulaşamayınca soluğu Gemlik'te aldı. Gaziantep, Bursa, Burdur, İzmir, Kayseri gibi değişik illerden gelen alıcılar, firmanın kapısını çaldı, fakat muhatap bulamadı.Firma, Bursa'dan metal çelik, kalorifer paneli, boru, madeni yağ, Gaziantep'ten soğuk hava techizatı ve odası yapımı, Burdur'dan inşaat dış kaplaması için TIR'lar dolusu iskele demirleri, Bursa'dan kuru soğan, çocuk bezleri, kadın petleri, yine çelik metal paslanmaz profiller, İzmir'den kimyasal maddeler, Kayseri'den çelik kapılar, Susurluk'taki ünlü bir firmadan da kamyonlarla peynir aldı.Firmanın ayrıca Gemlik'ten bir esnaftan da Ramazan ayında dağıtılmak üzere koliler içinde 200 bin lira değerinde erzak aldığı iddia edildi. Alacaklılar, firmanın sicilinin bankalarca temiz olduğu bilgisini aldıktan sonra mal verdiklerini söyledi.NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN SUÇ DUYURUSUFirma ile ilk kez iş yapan ve çekleri karşılıksız çıkan alacaklılar, bankalardan çekleri yazdırdıktan sonra Gemlik?Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak firma sahibinin nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bazılarının da konkordato kararından sonra kendilerinden mal alıp çek kestiği şikayetinde bulundu. İzmir'den gelen kimyasal ürün satıcısı firma temsilcisi Emir Ayten, "Bizden Kimyasal solvent grubu malzeme aldı. Çalıştığı banka nezdinde araştırma yaptık. Banka iyi müşterilerinden olduğunu bildirdi. Biz de malı verdik. Bizden ilk kez alışveriş yapmıştı. 1 Temmuz tarihli çek karşılıksız çıktı. Mağdur durumdayız. Konkordato ticari bir işlemdir, ama bu şahıs telefonlarımıza çıkmadı. Yurt dışına kaçacağı ihbarını aldık. Burada bulunan 19'dan fazla arkadaşımızın alacağı milyonlarca lira var. Bazı alacaklar dolar bazındadır" dedi.KONKORDATO KOMİSERİ İŞ BAŞINDABursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın hesaplarının incelenmesi için Bursa Mali Müşavirler Odası'na bağlı Sabri Şen'i yetkili Mali Konkordato Komiseri olarak görevlendirdi. Şen, iş yerine gelerek, akşam saatlerine kadar tespit yaptı. Borcun 250-300 milyon lira civarında olabileceği öne sürüldü.- Bursa