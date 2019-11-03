"Kongreleri geri kazanmaya başladık"

03.11.2019 10:58

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, Türkiye'nin kongreleri geri kazanmaya başladığını belirterek, "Biz, kalp ve damar cerrahları olarak kendi alanımızda dünyanın ve Avrupa'nın en önemli toplantılarından 2'sini Türkiye'ye getirmeyi başardık." dedi.

Bozkurt, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin iyi verilebildiği bir ülke olduğunu, yapılması gereken bütün ameliyatların aynı kalitede, aynı beceriyle ve aynı malzemeyle yapılabildiğini dile getirerek, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik standartlara sahip ülkeler arasında sağlık sistemi açısında iyi durumda olduğunu anlattı.

Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un, 2013'e kadar Avrupa ve dünyanın en popüler kongre merkezlerinden biri olduğuna değinen Bozkurt, "Her hafta veya 2-3 haftada bir kongre merkezlerinde büyük kongreler yapılıyordu, ancak yaşanan bazı gelişmelerin ardından kongreler bıçakla kesilir gibi kesildi. 2014'ten itibaren de Türkiye'de konfirme edilen çok büyük uluslararası toplantı, buradan Sırbistan'a, Barselona'ya gitti." diye konuştu.

Bozkurt, 2016'dan sonra davet ettikleri yabancı uzmanların da güvenlik endişesiyle Türkiye'ye gelmemeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kalp ve damar cerrahları olarak buna direndik. 2017'den itibaren yoğun çalışmaya başladık. Lobicilik yaptık ve yavaş yavaş önce yurt dışındaki arkadaşları ve ülkeleri ikna ettik. Ocak 2018'de Avustralya'da yapılan bir toplantıda Türkiye, 2021'de yapılacak olan dünyanın en büyük toplardamar hastalıklarıyla ilgili kongresine aday oldu. Bu kongre 4 yılda bir yapılıyor. Avustralya'ya ekip olarak gittik ama öncesinde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle Melbourne'deki büyükelçimiz bir yemek düzenledi. Biz, orada herkese Türkiye'yi ve Türkiye'nin güzelliklerini anlattık. Dünyadaki 101 ülke burada oy kullandı. İstanbul'un yanı sıra Londra, Prag ve Roma adaydı. Roma çekildi. İstanbul, 76 oy aldı ve kazandı. Eylül 2021'de UIP Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak."

Avrupa Damar Cerrahisi Kongresi'nin de İstanbul'da yapılması için 10 yıldır uğraştıklarını belirten Bozkurt, "Yoğun bir kulis çalışması yaptık. Türkiye'nin güvenli olduğunu anlattık. İlk oylamayı ertelediler. Daha sonra Türkiye'ye geldiler, sonra da oylama yapıldı. İstanbul, Lüksemburg ve Viyana adaydı. Avrupa'nın en büyük damar cerrahisi kongresini de İstanbul 12 oyla kazandı. Asya'nın en büyük damar cerrahisi kongresi de Avrupa kongresiyle birlikte 2023'te yapılacak. Eski kongreleri geri kazanmaya başladık. Biz, kalp ve damar cerrahları olarak kendi alanımızda dünyanın ve Avrupa'nın en önemli toplantılarından 2'sini Türkiye'ye getirmeyi başardık." dedi.

Kaynak: AA