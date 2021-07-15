Kongreden sonra testi pozitif çıktı, 40 kişi karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kongreden sonra testi pozitif çıktı, 40 kişi karantinaya alındı

Kongreden sonra testi pozitif çıktı, 40 kişi karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, yaklaşık 400 kişinin katıldığı Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Orman Kooperatifi'nin kongresinden sonra test yaptıran S.M.'de koronavirüs tespit edilirken, temaslı olduğu 40 kişi, karantinaya alındı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, yaklaşık 400 kişinin katıldığı Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Orman Kooperatifi'nin kongresinden sonra test yaptıran S.M.'de koronavirüs tespit edilirken, temaslı olduğu 40 kişi, karantinaya alındı.

Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Orman Kooperatifi'nce pazar günü Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde olağan kongresi düzenlendi. Kooperatife bağlı yaklaşık 400 kişi, kongrede oy kullandı. Kongre sonrası görülen semptomlar üzerine S.M., Covid-19 testi yaptırdı. S.M., sosyal medya hesabından duyuru yaparak, sonucun pozitif çıktığını ve kendisiyle temaslı olanların da test yaptırması gerektiğini belirtti. 

Bartın Sağlık Müdürlüğü, kongreye katılan kişiyle görüşerek, kimlerle temaslı olduğunu öğrenmek için çalışma başlattı. Bu sabah itibarıyla kongredeki 40 kişinin cep telefonlarına mesaj gönderilerek, karantinaya alındıkları bildirildi. Filyasyon ekipleri, diğer temaslıları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kongreye katılan üyede delta varyantı olmadığını sadece Covid-19 tespit edildiğini belirtti. 

Kongreden sonra testi pozitif çıktı, 40 kişi karantinaya alındı
Kongreden sonra testi pozitif çıktı, 40 kişi karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

Son dakika: ESENYURT'TA TRAFİK MAGANDASI SOKAKTA DEHŞET SAÇTI; ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLÜMDEN BÖYLE DÖNDÜ
Son dakika: ESENYURT'TA TRAFİK MAGANDASI SOKAKTA DEHŞET SAÇTI; ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLÜMDEN BÖYLE DÖNDÜ
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika! Bakan Koca'dan 'Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?' sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz
Son Dakika! Bakan Koca'dan "Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Petek Dinçöz Levent Yüksel
Spor Balotelli Burak Elmas Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kongreden sonra testi pozitif çıktı, 40 kişi karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 15:49:11. #1.15#

title