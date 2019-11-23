Kongre üyelerinden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki
ABD'de 107 Kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektupta, yönetimin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine yönelik kararına katılmadığını belirtti.
23.11.2019 21:09 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:09
ABD'de 107 Kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektupta, yönetimin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine yönelik kararına katılmadığını belirtti.
ABD yönetiminin "İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği" yönündeki açıklamasına, Temsilciler Meclisindeki 107 Demokrat vekilden tepki geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com