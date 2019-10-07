Kongre üyeleri Suriye konusunda Trump'a bayrak açtı

07.10.2019 22:21

Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun önde gelen üyeleri Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararını kınayan açıklamalar yaptı.



Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi yaptığı yazılı açıklamada kararın bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit oluşturduğunu, İran ve Rusya'ya tehlikeli bir mesaj gönderdiğini ve müttefiklerimize ABD'nin artık güvenilir bir ortak olmadığını gösterdiğini vurgulayarak Trump'ı bu tehlikeli karardan geri dönmeye çağırdı. Euronews.com'da Görüntüle