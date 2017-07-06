AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, "Yeni seçilecek kadrolarla beraber 2019'da hem yerel hem genel seçimlere inşallah güçlü bir şekilde yürüyeceğiz." dedi.



Akmeşe, İl başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla referandumdan sonra Ankara'da ilk il başkanları toplantısının gerçekleştiğini söyledi.



Kongre sürecinin başladığını anımsatan Akmeşe, "Yeni seçilecek kadrolarla beraber 2019'da hem yerel hem genel seçimlere inşallah güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Belde seçimleri ve ilçe kongrelerimizi bitirmiş olacağız. Bu yıl 18 Kasım ve gelecek yıl 25 Şubat tarihleri arasında da il teşkilatlarının kongrelerini yapacağız. Takvimleri genel merkezimizle görüşüyoruz." diye konuştu.



AK Parti'de kongrenin yenilenme ve şölen anlamına geldiğini ifade eden Akmeşe, bu süreçte de güçlü şekilde yola devam edeceklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için yüzde 50 artı 1 oy almaları gerektiğini dile getiren Akmeşe, şunları kaydetti:



"Özellikle bizim bu bölgede işimizi daha fazla zorlaştırdı bu iş. Zaten hep söylemişimdir ben. Edirne olarak genel merkezimize hep mahcubuz. Yani çabalarımıza rağmen belirli neticeleri alamadık. Yani Türkiye ortalamasını yakalayamadık. Bütün arkadaşlarımıza güveniyorum. Bu kongre süreci bizim yenilenmemize vesile olacak. Bize yeni heyecan ve güç katacak. Bu süreçte de 2019'a kendimize daha güvenerek emin adımlarla girmiş olacağız. Kongre sürecinin hayırlı olmasını diliyorum."



Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığını söyleyen Akmeşe, "Bu millete üzülerek söylemek isterim hain darbeciler bu milletin önünü kesmek istediler. 15 Temmuz gecesini hep beraber yaşadık. Bunlar sivil halkın üzerine silah sıktılar." ifadelerini kullandı.



Akmeşe, Edirne'de 10 Temmuz'dan 15 Temmuz'a kadar şehit ve gazilerin çeşitli etkinliklerle anılacağını vurguladı.



Bir gazetecinin, "Kongre sürecinin ardından tekrar aday olacak mısınız?" sorusuna Akmeşe, "Biz tabi bunu genel merkezimizle değerlendiriyoruz. Yani genel merkezimiz bu süreçten önce biz nasıl ilçelerde yapıyorsak onlar da il genelinde hem kamuoyu anketleri yapıyor hem de STK'lar ve şehrin ileri gelenleriyle bu konuyu görüşüyorlar. Bizde genelde tek aday çıkar. Birlik ve beraberlik içerisinde toplayıcı olur ve devam eder. Bu işi yapmaya niyetimiz var onlar bize güvendiği sürece biz bu işin arkasındayız. Biz tabi ki devam etmek istiyoruz. Biz devam ediyoruz arkadaşlar herkes bunu böyle bilsin. Ama gerektiği zamanda koltuğu bırakmasını biliriz." yanıtını verdi.



Akmeşe, metal yorgunluğu olan kadrolarda değişiklik olabileceğini kaydetti.



"Edirne Şehit Aileleri Derneği'nin adalet yürüyüşüne katılması ve HDP'lilerle aynı saflarda olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sizde bir rahatsızlık yarattı mı?" sorusunu Akmeşe, şöyle cevapladı:



"Mutlaka oldu. Tabi ben başkan beyi de aradım. Aynı gün aradım. Dedim ki, 'sayın başkan kendi adınıza bu yürüyüşe katılabilirsiniz, eyvallah ama siz bir toplumu temsil ediyorsunuz ve güneydoğuda, doğuda bunlarla şehit olmuş kardeşlerimizin annelerini ve babalarını temsil ediyorsunuz. Sizin orada olmanız hiç hoş bir görüntü değildi.' Bunu kınıyorum bunu yüzüne söyledim. Bence hoş değildi, bunun hesabını şehit ailelerine vermesi lazım sayın başkanın."



Akmeşe, bir gazetecinin sorusu üzerine, Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Kırkpınar davetlerine devam ettiğini, etkinliklere devlet büyüklerinden de katılanların olabileceğini kaydetti.



Akmeşe, şehir içi taşıma ücretlerine ilişkin konuda bir çelişki olmadığını, minibüs zammına 'evet' demediklerini bu konuda var olan yanlışlığın düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.



Toplantıya, ilçe başkanları da katıldı.