Kongre olaylarında AP fotografçısına saldıran kişi suçlu bulundu
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Kongre olaylarında AP fotografçısına saldıran kişi suçlu bulundu

Kongre olaylarında AP fotografçısına saldıran kişi suçlu bulundu
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak kongre olaylarıyla bağlantılı olarak tutuklanan Alan Byerly'nin olaylar sırasında Associated Press (AP) fotoğrafçısına saldırmak ve polise saldırırken şok tabancası kullanmakla suçlandığını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak kongre olaylarıyla bağlantılı olarak tutuklanan Alan Byerly'nin olaylar sırasında Associated Press (AP) fotoğrafçısına saldırmak ve polise saldırırken şok tabancası kullanmakla suçlandığını bildirdi.

Gazetecilere veya medya ekipmanlarına yönelik saldırılarla bağlantılı olarak yakın kısa süre önce tutuklanan çok sayıda kongre baskını zanlısından biri olan Byerly, "federal bir memura saldırmak, kolluk kuvvetlerini engellemek ve fotoğrafçıya karşı saldırı" da dahil olmak üzere birçok federal suçla suçlanıyor.

Henüz savunmasını sunmayan Byerly'i AP fotoğrafçısı John Minchillo'ya saldırdığı anın görüntüleri ele verdi.

İddianamede, görüntülerde Byerly'nin fotoğrafçının yüzünü, boynunu ve yakasını tuttuğu görülürken, oradaki bir kişinin Minchillo'yu güvenli bir yere çıkarmak üzere yardım ettiği ifade edildi.

Savcılar ayrıca Byerly'nin kongre binasına bir şok tabancası götürdüğünü ve binanın batı tarafında polis memurlarına ateş ederken onu kullanmaya çalıştığını kaydetti.

Adalet Bakanlığı geçen hafta da 6 ocak kongre olaylarına gazetecilere ve ekipmanlarına saldırılan birkaç zanlıyı tutuklamıştı.

Washington'da 6 Ocak'ta miting düzenleyen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri kongre binasına yürümüş ve polis barikatlarını aşan çok sayıda gösterici kongreye girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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