Kongre Meydanı'na "yeşil" dokunuş
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Kongre Meydanı'na "yeşil" dokunuş

Kongre Meydanı'na 'yeşil' dokunuş
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi Kongre Meydanı'nda daha önceden yıpranan çimlerin yerine daha dayanıklı rulo çim döşemesi gerçekleştirdi.

Çalışmalar büyük oranda tamamlanırken çimlerin sulanmasında otomatik sulama sistemine geçilerek meydandaki su kullanımında yüzde 70'e varan su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Lüleburgaz Belediyesi bir yandan kent genelindeki park ve meydanlarda bakım ve yenileme çalışmalarına devam ederken diğer yandan da su tasarrufunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kongre Meydanı'ndaki yeşil alanlarda çalışma başlatan Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıpranan çimlerin yerine mevsim şartlarına daha dayanıklı rulo çimler döşedi.

Otomatik sulamayla tasarruf

Sokağa çıkma kısıtlamasında çim döşeme çalışmasını hızlı bir şekilde tamamlayan ekipler tüm bunlarla birlikte meydana otomatik sulama sistemi kurdu. Kongre Meydanı'nda bundan böyle çimler otomatik sulama sistemiyle sulanacak. Bu uygulama sayesinde meydanda harcanan su miktarı yüzde 70 oranında azalacak.

Kaynak: Bültenler

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