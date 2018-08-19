Kongre ile Güç Tazeledik"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, partisinin 6. Büyük Olağan Kongre ile tazelendiğini, "Büyük Türkiye" yolculuğundaki kararlılığını teyit ettiğini kaydetti.

Tin, partisinin 6. olağan kongresine ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, Denizli'den yoğun bir katılımın sağlandığı kongrenin oldukça coşkulu geçtiğini, kalabalık bir grupla kongreye katılan Denizli teşkilatının, davasına, liderine olan bağlılığını bir kez daha çok açık ve net ortaya koyduğunu belirtti.

AK Parti'nin 6. Büyük Olağan Kongre ile güç tazelediğini dile getiren Tin, şunları kaydetti:

"Her kongre bizim için yeni bir başlangıç ve yeni bir heyecan oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bu kongremizde de ilk günkü aşla düştük yollara. Tek gayemiz memleketimizin geleceği. Bizim kongrelerimiz millete hizmet yolunda yeni stratejiler belirlediğimiz, kararlılığımızı teyit ettiğimiz, dava şuurunu canlandırdığımız, birlik ve beraberliğimizi daha sıklaştırdığımız bir kardeşlik buluşması oluyor. Bu nedenle her kongremiz bize yola yeni çıkıyormuşçasına heyecan ve enerji veriyor. 6. Büyük Olağan Kongremiz de umutlarımızı, inancımızı tazelediğimiz bir buluşma oldu. Büyük Türkiye yolculuğunda davamıza olan inancımızı, Türkiye'ye olan sevdamızı ve liderimize olan bağlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk."

Tin, kongrede dünyaya da önemli mesajların verildiğine işaret ederek, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Hem asil Türk milletinin hem de mazlum milletlerin duygularına tercüman olmuştur. AK Parti, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlere, bu coğrafya üzerinde kanlı planlar yapanlara 'dur' demek için bir araya gelenlerin partisidir. AK Parti yüzyıllardır yapılan planları, kurulan tuzakları bozmak için siyaset sahnesine çıkmış bir oluşumdur. Bizler de üstlendiğimiz misyonun ağır sorumluluğunu omuzlarımızda her zaman hissedeceğiz. Bu ruhu, bu şuuru taşıdığımız sürece kimse bizi mağlup edemeyecek."