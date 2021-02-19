Kongre'deki Değişim Türkiye İçin Ne Anlama Geliyor?

10 Şubat günü her iki partiden 54 senatörün Başkan Joe Biden'a yazdığı ve Türkiye'ye baskı yapmasını istediği mektup, iki kanadının da Demokratlar'ın kontrolunda olduğu yeni Kongre'nin Türkiye konusunda Beyaz Saray nezdindeki ilk resmi girişimi oldu.

10 Şubat günü her iki partiden 54 senatörün Başkan Joe Biden'a yazdığı ve Türkiye'ye baskı yapmasını istediği mektup, iki kanadının da Demokratlar'ın kontrolunda olduğu yeni Kongre'nin Türkiye konusunda Beyaz Saray nezdindeki ilk resmi girişimi oldu. Peki, bu girişimin arkası gelecek mi?

Kaynak: DailyMotion.com