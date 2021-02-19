Kongre'deki Değişim Türkiye İçin Ne Anlama Geliyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kongre'deki Değişim Türkiye İçin Ne Anlama Geliyor?

19.02.2021 10:44 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:47

10 Şubat günü her iki partiden 54 senatörün Başkan Joe Biden'a yazdığı ve Türkiye'ye baskı yapmasını istediği mektup, iki kanadının da Demokratlar'ın kontrolunda olduğu yeni Kongre'nin Türkiye konusunda Beyaz Saray nezdindeki ilk resmi girişimi oldu.

10 Şubat günü her iki partiden 54 senatörün Başkan Joe Biden'a yazdığı ve Türkiye'ye baskı yapmasını istediği mektup, iki kanadının da Demokratlar'ın kontrolunda olduğu yeni Kongre'nin Türkiye konusunda Beyaz Saray nezdindeki ilk resmi girişimi oldu. Peki, bu girişimin arkası gelecek mi?

Kongre'deki Değişim Türkiye İçin Ne Anlama Geliyor?

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Özlem Zengin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Deniz Türüç Hüseyin Göçek Aykut Kocaman Sergen Yalçın Osman Özköylü
Tüm Haberler Pkk Şehit Antalya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kongre'deki Değişim Türkiye İçin Ne Anlama Geliyor? - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 10:48:45. #1.14#
title