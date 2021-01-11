Trump Destekçileri Kongre Binasına Girdi
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Trump Destekçileri Kongre Binasına Girdi

11.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 20:47

Seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyen Başkan Donald Trump'a desteklerini ortaya koymak için başkent Washington'a akın eden göstericiler, Kongre binası önündeki bariyerleri aştı ve bina içine girdi.

Seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyen Başkan Donald Trump'a desteklerini ortaya koymak için başkent Washington'a akın eden göstericiler, Kongre binası önündeki bariyerleri aştı ve bina içine girdi. Son gelişmeleri Serhan Akif Akyıldız aktarıyor

Trump Destekçileri Kongre Binasına Girdi
Trump Destekçileri Kongre Binasına Girdi

Kaynak: DailyMotion.com

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