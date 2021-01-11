Trump Destekçileri Kongre Binasına Girdi
11.01.2021 13:48 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:52
Seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyen Başkan Donald Trump'a desteklerini ortaya koymak için başkent Washington'a akın eden göstericiler, Kongre binası önündeki bariyerleri aştı.
Seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyen Başkan Donald Trump'a desteklerini ortaya koymak için başkent Washington'a akın eden göstericiler, Kongre binası önündeki bariyerleri aştı. Polisle arbede sonrası Kongre merdivenlerine kadar çıktığı görülen protestoculardan bazıları Kongre binasının içine de girdi
Kaynak: DailyMotion.com