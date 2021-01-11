Trump Destekçileri Kongre Binasına Girdi

Seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyen Başkan Donald Trump'a desteklerini ortaya koymak için başkent Washington'a akın eden göstericiler, Kongre binası önündeki bariyerleri aştı.

Seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyen Başkan Donald Trump'a desteklerini ortaya koymak için başkent Washington'a akın eden göstericiler, Kongre binası önündeki bariyerleri aştı. Polisle arbede sonrası Kongre merdivenlerine kadar çıktığı görülen protestoculardan bazıları Kongre binasının içine de girdi

Kaynak: DailyMotion.com