Kongre baskınını soruşturan komiteden, Trump'ın eski özel kaleminin "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesi

ABD'de Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın eski Özel Kalemi Mark Meadows'un, "Kongreyi tahkir" ile suçlanması yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Devam eden 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasında özel komite, sıfıra karşı 9 oyla Trump'ın eski Özel Kalemi Meadows'un suçlanması gerektiği sonucuna vardı.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinde kurulan özel komite, önce komite ile iş birliği yapan ancak daha sonra geri adım atarak kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Meadows'un, Adalet Bakanlığı tarafından "Kongreyi tahkir" suçlaması ile yargılanması gerektiği yönünde tavsiye kararı aldı.

Söz konusu kararın yakın zamanda Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda da oylanması bekleniyor.

Komite, daha önce de benzeri bir kararı Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon için almış ve Adalet Bakanlığı Bannon hakkında kararname hazırlamıştı.

Bannon, hakkındaki kararnamenin ardından FBI'a teslim olmuş ancak tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Meadows komiteye dava açmıştı

CNN, 30 Kasım'da yayımladığı haber de, Trump'ın başkanlığı döneminde Özel Kalem görevinde bulunan Meadows'un, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi ile anlaşmaya vardığını ve komite ile iş birliği yapacağını duyurmuş, 7 Aralık'ta ise Meadows iş birliğinden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Komite, 8 Aralık'taki açıklamasında Meadows'a "Kongreyi tahkir" suçlaması yönelteceklerini kaydetmiş, Meadows ise aynı gün komiteye ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye karşı dava açmıştı.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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