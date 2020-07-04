Kongolu melez kadınlar, Belçika'yı 'insanlığa karşı suç' işlemekten dava ediyor
Acılarını ve gözyaşlarını 60 yıl boyunca en sevdiklerinden ve en yakınlarından bile gizleyerek kendi içlerinde yaşayan 5 kadın, artık bu trajediyi toplumla da paylaşmaya ve Belçika devletini 'insanlığa karşı suç işlediği' iddiasıyla mahkum ettirmeye karar verdilerView on euronews.
04.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:47
Acılarını ve gözyaşlarını 60 yıl boyunca en sevdiklerinden ve en yakınlarından bile gizleyerek kendi içlerinde yaşayan 5 kadın, artık bu trajediyi toplumla da paylaşmaya ve Belçika devletini 'insanlığa karşı suç işlediği' iddiasıyla mahkum ettirmeye karar verdilerView on euronews
Kaynak: Euronews.com