Kongolu melez kadınlar, Belçika'yı 'insanlığa karşı suç' işlemekten dava ediyor Acılarını ve gözyaşlarını 60 yıl boyunca en sevdiklerinden ve en yakınlarından bile gizleyerek kendi içlerinde yaşayan 5 kadın, artık bu trajediyi toplumla da paylaşmaya ve Belçika devletini 'insanlığa karşı suç işlediği' iddiasıyla mahkum ettirmeye karar verdilerView on euronews.

Acılarını ve gözyaşlarını 60 yıl boyunca en sevdiklerinden ve en yakınlarından bile gizleyerek kendi içlerinde yaşayan 5 kadın, artık bu trajediyi toplumla da paylaşmaya ve Belçika devletini 'insanlığa karşı suç işlediği' iddiasıyla mahkum ettirmeye karar verdilerView on euronews Kaynak: Euronews.com