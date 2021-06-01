Kongo, Ülkesindeki Yasağın Dışında Tuttuğu Madencilerin Bakır ile Kobalt Dışsatımına İzin Verdi
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Kongo, Ülkesindeki Yasağın Dışında Tuttuğu Madencilerin Bakır ile Kobalt Dışsatımına İzin Verdi

Kongo, Ülkesindeki Yasağın Dışında Tuttuğu Madencilerin Bakır ile Kobalt Dışsatımına İzin Verdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Reuters Haber Ajansı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, ülke yönetiminin, işlenmiş bakır ile kobalt cevheri dışsatımına genel bir yasak getirmesinin ardından söz konusu işlenmiş cevherlerin, yönetimin yasak dışında tuttuğu madencilik firmaları tarafından dışsatılmalarına izin verdiğini bildirdi.

Reuters Haber Ajansı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, ülke yönetiminin, işlenmiş bakır ile kobalt cevheri dışsatımına genel bir yasak getirmesinin ardından söz konusu işlenmiş cevherlerin, yönetimin yasak dışında tuttuğu madencilik firmaları tarafından dışsatılmalarına izin verdiğini bildirdi. Haut-Katanga eyaleti gümrükler ve tüketim vergisi müdürü Bernard Bosele Pilipili geçen hafta işlenmiş bakır ile işlenmiş kobalt cevherlerinin dışsatımını yasaklamış, ancak maden bakanlığı tarafından bu yasağın dışında tutulan firmaların yasağa konu olan işlenmiş cevherlerin dışsatımını gerçekleştirmelerine izin verileceğini açıklamıştı.

Yerkürenin en büyük kobalt üreticisi, ayrıca Afrika kıtasının en büyük bakır üreticisi durumundaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti, her iki madenin kendi ulusal pazarında işlenmesini teşvik etmek için 2013 yılından beri işlenmiş bakır ile kobalt cevheri dışsatımını yasak kapsamında bulundururken yasağı düzenli uygulamalarla gevşetti.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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