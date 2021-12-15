Kongo rumbası, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı

Kongo rumbasının, resmi olarak Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığı bildirildi.

UNESCO'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kongo rumbasının, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendiği belirtilerek, popüler dans müziği rumbanın doğduğu topraklar olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Kongo Cumhuriyeti tebrik edildi.

KDC İletişim Bakanı Patrick Muyaya, yaptığı açıklamada, "Kongo'da doğan ve dünyaya ihraç edilen bu zenginlik, bizim gururumuzdur." ifadesini kullandı.

Afrika'daki ve dünyadaki en popüler müzik türlerinden biri olan Kongo rumbasının etkisi Afrikalı köleler aracılığıyla Küba'ya kadar ulaştı.

Kongo rumbasının kralı olarak bilinen Papa Wemba, Afrika geleneksel müziğini rock ritmi ile birleştiren stiliyle Kongo rumbasının dünyada tanınmasına önemli katkı sundu.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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