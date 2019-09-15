Kongo Nehri'nde tekne battı: 36 kayıp

Kongo Nehri'nde tekne battı: 36 kayıp

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 36 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

15.09.2019 15:45
Kongo Nehri'nde tekne battı: 36 kayıp

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 36 kişinin kayıp olduğu belirtildi.


Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde polis tarafından yapılan açıklamada, başkent Kinşasa yakınlarında Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 36 kişinin kaybolduğu bildirildi. Açıklamada, batan teknedeki 76 kişinin kurtulduğu, kazanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi. - KİNŞASA

Kaynak: İHA
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