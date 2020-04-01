Kongo Halk Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ilk can kayıpları
Kongo Halk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.
Kongo Halk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Jacqueline Lydia Mikolo, petrol kenti Point-Noire'da iki kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ülkede şu ana kadar 22 vakanın görüldüğünü belirten Mikolo, Kovid-19'un yayılmasına yönelik alınan önlemler çerçevesinde bu geceden itibaren ülke genelinde 30 günlük kısmi sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.
Kongo Halk Cumhuriyeti'nde ilk vaka 14 Mart'ta görülmüştü.
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Kaynak: AA